Antonia Klugmann di Masterchef: “Sul web ho subito un vero linciaggio”

Lo sfogo della chef: “Attaccata perché sono una donna”

Ha “ereditato” un posto molto delicato, quello di Carlo Cracco a Masterchef. Classe 1979, ex studentessa di giurisprudenza che deciso di dedicarsi alla cucina di alta qualità, il debutto di Antonia Klugmann nel cooking show di Sky non è stato dei più indolori per lei.

E’ stata proclamata miglior cuoca italiana per la Guida dell’Espresso 2017, dunque non ha certo timori reverenziali nei confronti dei colleghi giudici, né tantomeno del pubblico o dei concorrenti. Ma, a quanto pare, di critiche nei suoi confronti ne sono arrivate parecchie dal mondo, spesso senza controllo, dei social. Critiche stupide e superficiali, sessiste, fino ad arrivare alle verie e proprie minacce.

Intervistata dal Corriere della sera, Antonia Klugmann si sfoga e spiega: “Un linciaggio che in un Paese civile non dovrebbe avvenire. E che invece avviene, soprattutto se sei donna. Anzi, proprio in quanto donna. Sapevo che con le donne siamo messi male, ma non pensavo così. Mi sono sentita violentata per tutti gli insulti che ho ricevuto. Ci sta amare Cracco e magari non voler accettare me, ma la violenza no”.

Continua la chef di Masterchef 7: “Subire minacce di violenza sui social è una cosa orrenda. Un reato. Non è normale che una donna possa essere aggredita dagli stalker del web solo per aver partecipato a una trasmissione Tv. Mi chiedo: è lecita una cosa del genere nel nostro Paese? Sapevo che eravamo messi male con le donne, qui da noi, ma non così tanto. Cosa insegniamo alle nostre bambine? Che se sei remissiva e stai al tuo posto allora nessuno ti mena?”.

Antonia, sulle pagine del Corriere della Sera ci tiene a sottolineare: “Io non voglio abituarmi a una cosa del genere, però. E se essendo famosa posso fare qualcosa per fermarla, beh, voglio farlo. Rivendico il diritto di essere me stessa, senza dover chiedere scusa”.

Il debutto della nuova edizione di “MasterChef Italia” con l’esordio in giuria di Antonia insieme a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, dalle 21.15 su Sky Uno/+1 HD e Sky On Demand, è stato seguito da 1.053.149 spettatori medi e 1.469.936 spettatori unici. La media delle prime due puntata del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italia, è stata di 956 mila spettatori medi, con una share media del 3,12% su Sky Uno.