Belen Rodriguez rifatta? Lei zittisce tutti così

La showgirl pubblica una sua foto a 15 anni

Belen Rodriguez, celeberrima showigirl e fidanzata del pilota di MotoGP Andrea Iannone, è da sempre nota per le sue forme quasi perfette, che suscitano invidia e sospetti. Nei giorni scorsi infatti, Striscia la Notizia ha voluto scherzare su di lei nella rubrica “Fatti e Rifatti”.

Secondo quanto detto nel programma di Antonio Ricci, le forme di Belen Rodriguez non sono tutte un dono di Madre Natura, ma la showgirl sarebbe ricorsa a qualche ritocco. Così, sui social la notizia si è diffusa a macchia d’olio e la sorella di Cecilia e Jeremias ha subito replicato con ironia.

Per smentire ogni voce sul suo conto, infatti, Belen ha deciso di pubblicare un suo scatto a 15 anni. La foto la ritrae in posa con il suo fondoschiena in bella vista, per dimostrare che è tutto naturale: “Diciamo che la fortuna non mi è mai mancata”, scherza. Nonostante ciò, i followers non sono convinti e i sospetti sorgono anche per altre parti del corpo.

Il settimanale Novella 2000 riporta le lamentele di alcuni amici che “le starebbero consigliando di smettere. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo”.