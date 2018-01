Elisabetta Canalis: è tris di veline con la Corvaglia e Costanza Caracciolo

“Metti insieme una Sarda, una Sicula e una Pugliese in America…”

Elisabetta Canalis ormai è Ely l’americana, perchè la bella ex velina da anni fa la spola tra vecchio e nuovo continente. Negli Stati Uniti Elisabetta ha messo radici sviluppando una attività imprenditoriale e mettendo su famiglia con il chirurgo Brian Perri.

Non poteva mancare la sua amica e compagna di avventure ai tempi di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia. In questo ambiente lavorativo è difficile che possano sorgere amicizie, ma non impossibile, come dimostrano Elisabetta e Maddalena. Oltre che amiche sono anche socie in affari, avendo aperto una palestra a Los Angeles.

Ora al duo si è aggiunta anche una terza ex velina, Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri, che frequenta gli Stati Uniti per stare vicino al bomber di casa a Miami.

E’ uno spettacolo vedere queste tre grazie insieme, e non solo per la loro straripante bellezza risaltata dai tramonti californiani, ma soprattutto per la loro amicizia che non conosce ostacoli.

Ruggero Biamonti