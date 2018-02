Le parole di Nastilove: “Lui è quello che sposerò”

Chiara Nasti, la star da milioni di follower su Instagram, ha da poco abbandonato l’Isola dei Famosi e già si sente pronta a rilasciare dichiarazioni sul suo futuro. Tra l’amore di Ugo Abbamonte, il lavoro da fashion blogger e la famiglia, la famosissima Nastilove pensa già ai suoi sogni e non tralascia l’idea del matrimonio, nonostante i soli 20 anni d’età.

Dopo pochi giorni dall’abbandono dell’Isola, Chiara Nasti ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha rivelato i suoi segreti più profondi. “Ho scelto di tornare a casa perché la mia famiglia e il mio ragazzo sono più importanti di tutto il resto”, ha detto la fashion blogger, proseguendo poi: “Più passavano i secondi che mi tenevano lontana dal mio ragazzo e più mi sembrava di darmi una coltellata nello stomaco”.

Questo dimostra che con Ugo Abbamonte è amore vero, un amore che l’ha fatta rinascere: “Lui è la persona che un giorno sposerò. Lo so io e lo sa lui. Abbiamo un’intesa così grande e solida che si capisce anche solo da come ci guardiamo”. E riguardo all’idea di avere figli ha però precisato: “Ho molto senso materno, mi piacciono molto i bambini e sì, mi piacerebbe avere una bella famiglia, ma non oggi”. Si sente ancora troppo giovane per questo la dolce Chiara, che vive con i suoi genitori, nonostante possa già permettersi una casa sua, perché non si sente ancora pronta a separarsi da loro.

Una vita piena d’amore e affetto per la Nasti, che sta facendo passi da gigante anche nel mondo del lavoro. All’inizio della sua carriera molti la definivano una piccola Belen, ma lei non ci si riconosce: “Non c’è proprio paragone. Credo che mi chiamassero così un po’ per la fisionomia. Lei è una donna bellissima, ma non abbiamo niente in comune. Ha fatto un altro percorso e non mi riconosco per niente in lei”.

Arianna Migliazza