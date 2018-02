Antonella Ferrari: a teatro con “Più forte del destino”

L’attrice sarà in scena con il suo spettacolo venerdì 16 febbraio 2018

Ci sono dei ritorni che hanno un gusto diverso, che sono veramente speciali. Come quello dell’attrice Antonella Ferrari, di nuovo in scena con il suo spettacolo “Più forte del destino” (reduce dal successo delle passate tre stagioni teatrali con tanto di sold out in ogni parte d’Italia). Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 febbraio, alle ore 21.00, presso il Centro Civico l’Agorà di Arese (in Via Monviso 7), all’interno della stagione ScenAperta OFF organizzata dal CBSNO, in collaborazione con il Comune di Arese.

Lo spettacolo affronta il tema della disabilità e prende in giro (a tratti) l’etichetta della diversità. Antonella Ferrari, volto noto del cinema e della televisione, porta in scena la sua esperienza di vita in modo leggero, curioso, buffo, senza far mancare momenti di riflessione. “Più forte del destino” nasce dall’omonimo libro, diventato best seller Mondadori: un libro autobiografico nel quale Antonella ripercorre la sua vita, le sue lotte e le sue vittorie nonostante la malattia.

L’energia con cui nella vita affronta la sclerosi multipla è la stessa che mette sul palco. Una donna coraggiosa che riesce a emozionare il pubblico senza pietismi o falsa ipocrisia. Una battaglia con la vita raccontata in modo ironico e divertente, dando prova di una preparazione artistica frutto di anni di gavetta e di sudore. Forse è proprio per questo che Antonella, negli anni, è diventata un punto di riferimento importante per le persone in difficoltà ed è per questo che lo spettacolo può essere considerato come un grido corale con un unico obiettivo: vivere e non sopravvivere! D’altronde, lei non si sente diversamente abile: si sente semplicemente abile.

“Dopo tanti anni ho deciso di interpretare me stessa a teatro per far capire a tutti che la disabilità può essere portata sul palcoscenico a patto che non la si renda la protagonista assoluta. La retorica in questo spettacolo è vietata!”. “Più forte del destino” è uno spettacolo straordinario: in ogni tappa ha stupito gli spettatori che sono usciti dai teatri entusiasti, divertiti e piacevolmente commossi. Una tematica difficile, quale la sclerosi multipla, è affrontata da Antonella con leggerezza e ironia, senza sottovalutarla o ridicolizzarla.

Il pubblico partecipa attivamente, ride e in alcuni momenti si commuove. Ottanta minuti che passano in un baleno, tra passi di danza, ricordi d’infanzia e parodie del mondo televisivo. Una cosa è sicura: Antonella non conosce la monotonia!

Venerdì 16 febbraio 2018, ore 21 | Centro civico Agorà – via Monviso 7, Arese, Milano.

Trailer di “Più forte del destino”: http://www.antonellaferrari.it/officialweb/spettacolo/

L’ingresso intero è € 10,00, mentre il ridotto € 6,00. Hanno diritto alla riduzione: Under 25, over 65, abbonati ‘La grande Prosa 7 spettacoli’ del Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi, abbonati Invito a Teatro, gruppi organizzati, possessori della +TECA card / sostenitore CSBNO, abbonati al “Teatro Metr politano” PACTA dei Teatri Salone via Dini Milano.