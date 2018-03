Meghan Markle ha una “grande passione” italiana

La futura sposa parla di alcuni suoi “gusti particolari”

Notizia ghiotta per i grandi appassionati dei fatti relativi alla casa reale, gossip che tiene col fiato sospeso milioni di appassionati in tutto il mondo, in particolare adesso che c’è stato un avvicendamento generazionale, con la coppia formata da Kate Middleton e il Principe William e i promessi sposi Meghan Markle e Harry, a guadagnare le prime pagine dei giornali.

Proprio la bella Meghan ha rilasciato un’intervista in cui rivela ancora qualcosa in più di lei e delle sue passioni, affermando di avere una vera e propria “passione italiana”: nessun aitante giovanotto ovviamente per lei che pensa solo alle nozze con il suo Principe: si tratta più semplicemente di un vino.

Più precisamente del Tignanello. “Quando ne ho l’occasione certamente bevo un bicchiere di quel vino, è delizioso e piacevole. Basta concedersi le cose che ci piacciono in modo ragionevole”, rivela la Markle. E sempre per rimanere nel nostro paese, ama anche molto la nostra pasta che non si fa mai mancare quando è in viaggio.

Altra particolarità della sua dieta (anche se lei preferisce parlare di “stile di vita alimentare”): in settimana Meghan segue un’alimentazione vegana, per poi trasformarsi in carnivora nel week-end.

Meghan Markle non rinuncia mai alla colazione che nel suo caso è parecchio sofisticata: “Avena sminuzzata con banane o frutta condita con miele di manuka e polline d’api accompagnata da qualche sorso di acqua calda con limone”. Insomma, un bel carico di energia per sostenere tutti gli impegni che la casa reale impone.

Ruggero Biamonti