Laura Pausini: “Tredici anni d’amore sono ancora pochi”

La cantante fa gli auguri a Paolo Carta per il loro anniversario

Laura Pausini: cantante affermata e fidanzata innamorata. La pop star internazionale ha festeggiato, il 23 Marzo, l’anniversario con il suo compagno Paolo Carta. Tredici anni insieme, tredici anni d’amore e di passioni in comune, soprattutto quella per la musica. Per l’occasione la cantante ha voluto dedicare un pensiero speciale a sé e al marito.

Quello tra Laura Pausini e Paolo Carta è un grande amore, che dura ormai da più di dieci anni. Tanto che la cantante italiana ha postato su Instagram una foto con una dedica piena d’amore per il suo compagno: “Amore lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi… 13 anni sono pochi se penso a quante volte ancora sono pronta a dirti ‘ti amo’, buon anniversario sorriso più bello del mondo”.

Laura Pausini presenta il nuovo cd e ringrazia Enrico Nigiotti |LEGGI

Laura Pausini, ‘Fatti sentire’: così festeggia i 25 anni di carriera |SCOPRI

13 anni d’amore e una figlia di 4 anni di nome Paola, ma non solo: Laura e Paolo sono compagni nella vita, ma anche nel lavoro. Carta è infatti il chitarrista della band della Pausini e insieme hanno vissuto il successo e molti tour in tutto il mondo. Le nozze non sembrano così importanti per la coppia, che appare più affiatata che mai. “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme”, aveva raccontato la Pausini in un’intervista di qualche tempo fa.

Alessandra Amoroso si confessa: “Non volevo il successo” |LEGGI

Non solo l’anniversario con il suo compagno di vita Paolo, ma di recente la cantante italiana più amata nel mondo, che con oltre 70 milioni di dischi venduti, è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale.ha anche lanciato il suo nuovo album ‘Fatti sentire’ in occasione dei 25 anni di carriera. Insomma un altro buon motivo per festeggiare.