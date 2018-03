Annalisa: “Sanremo è stata un’esperienza bellissima. Sono felice.”

La cantante si racconta e parla del nuovo album

Annalisa, terza classificata al Festival di Sanremo 2018 con ‘Il mondo prima di te’, si racconta in un’intervista esclusiva a TimMusic. La cantante parla della sua esperienza durante il Festival e coglie l’occasione per presentare il suo ultimo album, dal titolo ‘Bye-bye’.

Il nuovo disco, uscito il 16 febbraio 2018 per Warner Music, segna una svolta professionale per la cantautrice savonese, che sembra aver assunto una nuova consapevolezza. “Era finito un ciclo e avevo bisogno di cambiare” afferma Annalisa in un’intervista a Tgcom24. Ma le sue esperienze non si limitano al canto: la ragazza infatti vanta anche una laurea in Fisica, la conduzione di alcune trasmissioni tv di divulgazione scientifica – con un taglio pop – e una comparsa sul grande schermo.

Nell’intervista a TimMusic, disponibile sull’App, Annalisa racconta il suo ultimo lavoro a partire dal ritorno sul palco dell’Ariston, dove ha ottenuto il terzo posto nella categoria dei ‘Big’ con il brano ‘Il Mondo prima di te’, certificato Oro per le vendite e ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita.

Nell’album, che vanta la produzione artistica di Michele Canova, la cantautrice si mostra in una veste nuova, con sonorità e temi originali. I

tredici brani che lo compongono saranno i protagonisti del prossimo tour in partenza a maggio. “Sono veramente molto felice del risultato ottenuto a Sanremo. È stata un’esperienza bellissima, l’ho vissuta come una vera avventura. Non so se è il termine giusto, ma inizialmente il momento è stato ‘tragico’, poichè mi sono esibita per prima.. Sono sempre stata convinta del brano che ho portato, avevo sensazioni positive già dall’inizio”, confessa Annalisa.