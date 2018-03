March for Our Lives: le star in piazza per protestare contro le armi

Da Miley Cyrus a Lady Gaga: ecco le star

March for Our Lives è una marcia pacifica che ha mobilitato più di 500.000 persone portandole a manifestare in favore dell’applicazione di norme più restrittive sul gun control, cioè l’utilizzo di armi da fuoco. Tra la folla molti personaggi del cinema, della tv e volto noti del mondo dello spettacolo. Tutti in piazza insieme: uomini, donne e bambini pronti per dire “No”.

Un evento organizzato per rispondere al massacro avvenuto lo scorso febbraio nella scuola di Parkland, in Florida. Tutti i vip presenti hanno deciso di accentuare la protesta anche attraverso le loro pagine social pubblicando foto e video dei momenti più salienti delle marce per le strade di Washington, New York e altre città statunitensi.

Tra i nomi più noti vediamo George e Amal Clooney, Lady Gaga, Miley Cyrus, Kim Kardashian e Kanye West, Cynthia Nixon e Paul McCartney. Il cantante ai microfoni della CNN dice emozionato: “Ho perso uno dei miei migliori amici per colpa delle armi”.

A New York avvistata anche Liv Schreiber con i due figli e il cagnolino, mentre a Washington sono stati riconosciuti anche Amy Schumer e Julianne Moore.

Federica Domenighini