Raoul Bova con la moglie Rocio ballerino per una notte

La coppia si esibisce a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle, il grande show di RAI 1 condotto da Milly Carlucci, con l’inesauribile energia di Paolo Belli, i protagonisti in gara sono pronti a sfidarsi esibendosi nelle nuove coreografie realizzate dai loro maestri, stelle internazionali della danza. Un solo obiettivo di fronte: quando i riflettori si spengono, essere una delle coppie illuminate dal cono di luce, e accedere così alla quinta puntata.

Durante la serata, non mancheranno le performance di Robozao, con la sua “Robozao dance”, mentre a bordo pista Roberta Bruzzone, la nota criminologa e Sandro Mayer sono sempre pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei concorrenti.

Questo sabato, insieme a Milly Carlucci, due ospiti d’eccezione: Raoul Bova e la bellissima Rocío Muñoz Morales. Rocio è un’artista a trecentosessanta gradi: attrice, conduttrice televisiva e modella. Divenuta nota al grande pubblico spagnolo come insegnante e coreografa in Mira Quién Baila, l’edizione spagnola di Ballando con le Stelle. Il pubblico italiano si innamora di lei, quando recita nel film diretto da Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, da quel momento la sua vita cambia per sempre. Nel 2015 Carlo Conti la vuole al suo fianco in occasione del Festival di Sanremo.

Recente invece, la sua ultima fatica cinematografica, in Natale da chef diretta da Neri Parenti. Raoul Bova, uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e non solo, l’attore romano ex campione di nuoto, ha interpretato ruoli di ogni genere, lavorando con registi come: i fratelli Vanzina, Pupi Avati, Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese, Riccardo Milani e Michele Placido. Amatissimo anche all’estero, Bova ha affiancato Sylvester Stallone in Avenging Angelo, e quasi contemporaneamente Audrey Wells lo ha diretto insieme a Diane Lane in Sotto il sole della Toscana.

Nel 2004 sarà ancora il cinema americano a volerlo per la pellicola Alien vs Predator. In questo momento l’attore è in tournée con Due una pièce teatrale al fianco della collega Chiara Francini. Raoul e Rocìo si cimenteranno in una nuova sfida, sulla pista di Ballando con le stelle.

Infatti, affronteranno un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Due ospiti unici, quindi per dare il via alla quarta puntata di Ballando con le stelle, e alla prima tra le tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

Due coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen e Stefania Rocca – Marcello Nuzio, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

Per tutta la puntata vedremo i concorrenti sfidarsi nella grande pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, guidati dai rispettivi maestri con diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà, ancora, l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dalla sola e unica Carolyn Smith.

Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata con maestria da Paolo Belli, che come sempre faranno la colonna sonora per l’intera serata.