Best Bakery approda a Napoli: quale sarà la miglior pasticceria della zona?

I giudici decreteranno la miglior pasticceria napoletana

Dopo le tappe di Milano, Torino e Roma, Best Bakery approda a Napoli per una settimana intera. I due guru del settore, lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, un artista e un grande innovatore, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria in tutto il mondo, giudicheranno le prelibatezze preparate dai pasticcieri in gara per eleggere la migliore pasticceria d’Italia.

I due maestri sono i giudici di una sfida lunga 6 settimane, che vede coinvolte 72 pasticcerie italiane selezionate in 6 città. Dopo il capoluogo partenopeo, Torreblanca e Bourdeaux raggiungeranno Palermo e Catania. Ogni settimana i due giudici visiteranno una città diversa alla ricerca della pasticceria più buona e più innovativa. In ogni città, dal lunedì al giovedì, si danno battaglia tre pasticcerie al giorno e questa settimana è il turno di quelle napoletane. I vincitori di ciascuna giornata si affrontano poi nella sfida del venerdì in cui viene stabilito il vincitore della città, che si qualifica per la finalissima nazionale.

La sfida quotidiana si svolge come sempre in tre round. La prima impressione: Torreblanca e Bourdeaux fanno visita alla pasticceria e i concorrenti presentano loro una selezione dei prodotti che più li rappresentano. I giudici danno un voto all’aspetto della pasticceria basandosi sulla prima impressione che hanno avuto del locale e sull’accoglienza ricevuta. ‘La specialità’: i concorrenti preparano la specialità della loro pasticceria, a cui i giudici assegnano un voto. E l’ultimo round, ‘Il dolce della sfida’: i concorrenti hanno due ore e mezza per preparare un dolce con un elemento misterioso scelto dai giudici. Al termine della prova viene decretato il vincitore di puntata. Nella finale del venerdì i quattro team vincitori si contenderanno il titolo di migliore pasticceria della città.

La quarta settimana di messa in onda di Best Bakery è dedicata a Napoli, regno della sfogliatella e del babà. Le numerose pasticcerie che si sfideranno per arrivare al titolo di ‘Best Bakery’ dovranno stupire i giudici con i dolci tipici della zona, buoni, gustosi e ben fatti. ‘Best Bakery’ va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8. Chi riuscirà ad avere la meglio e conquistare i giudici Torreblanca e Bourdeaux?