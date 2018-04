Smart elettrica, esordio in pista

A Roma il 14 aprile anteprima del nuovo trofeo a zero emissioni

Il primo trofeo italiano con vetture elettriche si chiama smart EQ fortwo e-cup. L’anteprima di questa inedita sfida a zero emissioni sarà sabato 14 aprile a Roma in occasione della gara del campionato del mondo di Formula E che si correrà sull’inedito circuito dell’Eur.

La sfilata del 14 aprile aprirà ufficialmente il trofeo smart EQ fortwo e-cup che prevede cinque appuntamenti, in autodromo e su tracciati cittadini, che vedranno sulla griglia di partenza 16 smart elettriche in versione race, opportunamente preparate secondo gli standard di omologazione ACI Sport / FIA, per garantire i più alti livelli di sicurezza e il massimo divertimento per i partecipanti.

“smart interpreta la mobilità elettrica nella sua dimensione migliore: agilità e scatto per un piacere di guida senza compromessi ed a zero emissioni locali”, ha dichiarato Lucio Tropea, smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Il trofeo smart EQ fortwo e-cup offre l’occasione di uscire dai contesti tradizionali per esaltare le qualità della smart EQ fortwo, il lato green di BRABUS.” Il Trofeo smart rappresenta una nuova, coinvolgente porta d’ingresso al mondo del motorsport che riesce a coniugare divertimento e competizione, accessibile anche ai tanti giovani che cercano un’occasione per entrare nel circus delle competizioni, a partire dai 16 anni di età.

L’organizzazione del trofeo smart è affidata al team di LPD, che vanta una lunga esperienza nel mondo del motorsport e da diversi anni impegnato nella gestione dell’attività dell’AMG Driving Academy Italia. La prima delle cinque gare è prevista l’8 e 9 giugno sul tracciato cittadino di Torino, cui segue il 24 e 25 giugno la gara di Misano. Il 21 e 22 luglio si torna a correre in città sul tracciato di Milano. Chiudono la stagione i due appuntamenti di Vallelunga (15-16 settembre) e del Mugello (27-28 ottobre).

