Celebrity Masterchef 2018: tutto pronto per la finalissima

Chi vincerà tra la Berti, Devenuto e la Tatangelo?

Grande attesa per la finalissima di Celebrity Masterchef Italia, lo spin-off del cooking show più amato della tv che mette ai fornelli 12 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, uniti dalla passione per la cucina. Dopo le eliminazioni di Margherita Granbassi, Daniele Tombolini e Andrea Lo Cicero, le tre celebrities rimaste in gara, Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo, sono pronte a darsi battaglia per l’atto finale che incoronerà il nuovo Celebrity Masterchef italiano.

Giovedì 5 aprile dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, i tre vip si dovranno sfidare per l’ultima volta ai fornelli. Chi vincerà? La serata finale si apre con un’ultima Mistery Box all’insegna del ‘lampo di genio’: a cosa serviranno infatti tre lampadine? Il vincitore della prova, che avrà preparato in due ore e mezza tre piatti formidabili e accettati dai giudici, avrà due grossi vantaggi che gli permetteranno di vivere l’Invention Test con un po’ più di tranquillità.

Chi non supererà questa seconda prova dovrà dire addio a ogni ambizione di conquistare il titolo di nuovo Celebrity Masterchef d’Italia. A seguire, i due super finalisti saranno pronti a sfidarsi presentando il proprio menù degustazione: avranno a disposizione due ore e mezza per sbalordire la giuria con i piatti da loro inventati.

Al termine della prima ora potranno iniziare a servire le loro portate. Non c’è un limite minimo o massimo di portate da servire, quello che conta è che siano perfette. Al termine delle due ore e mezza, di fronte ai giudici, ai parenti e alle celebrities eliminate nelle varie puntate, i due concorrenti finalisti saranno pronti a ricevere il verdetto: chi sarà il secondo Celebrity Masterchef d’Italia che conquisterà i 100.000€ da donare in beneficenza?