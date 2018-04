Carolyn Smith: “Tumore sei un bastardo ma ti vincerò”

La coreografa continua la lotta contro la malattia

Ormai icona femminile per forza e coraggio Carolyn Smith, la nota presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, continua la sua lotta contro il tumore al seno già precedentemente annunciato.

“Ho un altro intruso. È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta”, con queste parole Carolyn Smith, aveva rivelato circa un mese fa il suo problema di salute che si è ripresentato. E ad oggi affida al settimanale Chi un nuovo ed emozionante racconto della sua lotta contro il tumore al seno.

Carolyn Smith: “Il male è tornato ma so combattere” |LEGGI

Colin Farrell in rehab per combattere la sua dipendenza |SCOPRI

Attualmente in onda su Rai1 per la Smith togliere la parola tabù dal cancro sembra ormai essere diventata una vera e propria missione di vita per se stessa e per il mondo femminile. “Tumore sei un bastardo ma ti vincerò”. È così che apre il suo forte e spiazzante racconto alla giornalista che l’ha raggiunta telefonicamente durante una giornata di chemio a Roma presso l’ospedale Sant’Andrea.

Critiche su Instagram a Nadia Toffa |LEGGI

Racconti profondi, ma anche spensierati riguardanti lo show di cui ne fa parte da ormai 10 anni nel ruolo di presidente di giuria, si uniscono alle dure prove della vita come il vivere nel quotidiano la propria malattia. “Ho perso molti amici e allievi da quando sono malata: forse pensavano che fossi contagiosa”, ha dichiarato Carolyn. Ma non si da per vinta e continua con il sorriso la sua battaglia contro la malattia senza scoraggiarsi o arrendersi.