Rihanna da Caterina Balivo spiega alle donne come autorealizzarsi

Su Rai 2 a Detto Fatto Rihanna fa scuola di leadership

Rihanna è arrivata a Milano per presentare la sua linea di make-up ‘Fenty beauty’ che sta facendo impazzire le amanti del trucco di tutto il mondo. E non era sola, ma non perché accompagnata dall’entourage solito, era scortata dalla sua famiglia: mamma, sorelle e nipotina. Un trionfo di donne made in Barbados in trasferta in Italia.

Proprio in questa occasione avviene l’incontro con Caterina Balivo, la conduttrice di Detto Fatto. E così la sexy cantante decide di concedersi per un’intervista durante il programma stesso, in onda oggi alle 14 su Rai 2. L’argomento principale? Ovviamente la brillante carriera della sexy Riri che la vede, all’età di trent’anni, non solo come cantante famosa in tutto il mondo, ma anche come imprenditrice di successo.

Non solo il make up! Rihanna è infatti anche l’ideatrice delle diverse collezioni ‘Fenty by Puma’, delle quali la più recente risale proprio a quest’anno. Da poco è arrivata la collezione primavera/estate 2018, disponibile in tutti gli store Puma e sullo shop online di Puma. La collezione Fenty si allarga quindi: da capi di abbigliamento e scarpe ora si arriva al make-up.

Caterina e Rihanna parlano di bellezza e del ruolo inedito che vede la cantante non solo alle prese con la musica, ma anche come imprenditrice nel settore beauty, nuova avventura che si accosta ai grandi successi nello spettacolo. Rihanna decide di dare qualche utile consiglio alle donne che lottano per realizzare i propri desideri e autorealizzarsi, in tutti i campi e, soprattutto, quello lavorativo del resto lei stessa è riuscita, nonostante la giovane età, ad ottenere parecchi successi durante la sua vita sia per quanto riguarda la sua carriera musicale che per quella da imprenditrice.

Martina Pennacchioli