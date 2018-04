Kate Middleton, parto in vista: tutto pronto per il terzo Royal Baby

Gravidanza al termine per la Duchessa

È tutto pronto al St Mary’s di Londra per la nascita del terzo Royal Baby. Da giorni infatti si vocifera che il momento sia quasi arrivato, ed ora compaiono le prime transenne davanti alla clinica per limitare gli ingressi in ospedale, in vista della prevedibile folla che si formerà nei prossimi giorni. Dopo i piccoli George e Charlotte, nati rispettivamente nel 2013 e 2015, il Regno Unito è in trepida attesa per l’arrivo del terzogenito.

Lo spiegamento di mezzi e il divieto di parcheggio, come documentato dalle foto, possono in effetti far pensare che il lieto momento stia per arrivare: o magari sia già arrivato, considerando che secondo i ben informati il terzogenito sarebbe nato oggi o domani. L’arrivo del terzo principino di casa Windsor, a differenza dei primi due, arriva peraltro in sordina, per via del matrimonio del fratello minore del principe William, Harry, promesso sposo di Meghan Markle.

Del bimbo in arrivo non si sa nulla, nemmeno se sarà un maschio o una femmina. Le agenzie di scommesse hanno anche lanciato le quote sui nomi, da Alice a Victoria a Elisabetta come la bisnonna in caso di una femminuccia; Arthur, Henry, Albert o Philip in caso si tratti di un maschietto. Ma il nome favorito per i bookmakers è quello di Mary, il che fa pensare che potrebbe dunque essere una bimba. È invece altamente escluso che possa essere scelto, nel caso si trattasse di un maschio, il nome John: Re Giovanni, con i suoi 17 anni di regno, è considerato in Gran Bretagna il peggior monarca di sempre. E negli anni, Robin Hood a parte, si è fatto di tutto per non ricordarlo.

Era il settembre 2017 quando un tweet di Kensington Palace rivelava al mondo la terza gravidanza di Kate Middleton. L’annuncio era stato dato come al solito in anticipo, per giustificare le future assenze della moglie di William dagli obblighi reali a causa delle forti nausee mattutine, un classico di ogni sua dolce attesa. Recuperate le forze, la duchessa di Cambdridge ha poi preso parte a ogni tipo di evento fino al nono mese. L’abbiamo vista sorridere, mostrare il pancione, camminare sui tacchi a spillo e chiacchierare con la nuova futura cognata Meghan Markle.

Adesso che mancano pochissimi giorni al parto, i sudditi di sua Maestà sono impazienti. Non vedono l’ora di conoscere il quinto erede in linea di successione al trono britannico. Mamma Kate ha ben preparato i due figli all’arrivo di un fratellino e, per evitare qualsiasi gelosia, la 36enne li ha coinvolti il più possibile nei preparativi, dall’arredamento della cameretta alla scelta di nuovi giocattoli.

Nell’attesa del lieto annuncio, c’è un’altra novità di cui felicitarsi: la piccola Charlotte è infatti passata alla storia perchè sarà la prima bambina nella famiglia reale a mantenere il suo posto nella linea di successione al trono, anche se il nuovo arrivato sarà un maschio. In altre parole, la principessina manterrà il suo status indipendentemente dal genere del prossimo bambino di William e Kate.

Benedetta Risso