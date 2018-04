Al Bano su Romina Power: “Con lei non c’è niente”

Il cantante di Cellino San Marco si dichiara single

Al Bano e Romina Power non sono tornati insieme, la coppia più solida della musica italiana si è separata dopo anni di amore e 4 figli insieme. Recentemente i fan del duo canoro speravano in un ritorno di fiamma, soprattutto dopo la rottura, pare definitiva, tra Al Bano e Loredana Lecciso, ma sono rimasti gelati dalle parole dello stesso cantante.

Eppure pochi giorni fa Al Bano nei confronti di Romina Power aveva riservato parole d’amore quando, interrogato da J-Ax, su quale fosse la sua donna ideale aveva risposto Romina, senza troppi giri di parole.

Meghan e Harry, matrimonio solidale: niente regali, ma donazioni |LEGGI

Al Bano e Romina Power, è finita: “Con lei non c’è niente”

Kate Middleton, parto in vista: tutto pronto per il terzo Royal Baby |LEGGI

Al Bano e Romina e i figli insieme (ben 4), Al Bano e Romina e i dischi venduti (milioni in tutto il mondo). Una vita spesa insieme tra affetti e lavoro non si può certo dimenticare così, eppure ogni ipotesi di ritorno insieme è nettamente negata dallo stesso Al Bano: “Romina abbiamo ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro. Finito il lavoro, ognuno a casa sua, nel rispetto del sano vivere. Romina è la madre dei miei figli, come pure lo è Loredana”.

Heidi Klum: è passione con Tom Kaulitz, cantante 28enne dei Tokio Hotel |LEGGI

Il cantante ne ha “le scatole piene di questa storia”, ha avuto anche dei problemi di salute che hanno colpito il suo cuore e ora vuole solo serenità. Si dichiara single per quanto riguarda l’amore ne ha moltissimo da dare, ma lo riserverà ai suoi figli: “Io ora mi voglio occupare dei miei figli, il tempo dell’amore l’ho vissuto in pieno, ora all’amore do una pausa. L’amore lo distribuiro’ in maniera globale, figli, nipoti e famiglia”.

Ruggero Biamonti