Renault ZE, il futuro è adesso

Una gamma completa di veicoli elettrici a zero emissioni

Roma – La prova mondiale di Formula E sul circuito di Roma ha dato modo a numerosi costruttori di ribadire il proprio impegno nella mobilità a zero emissioni. Tra le Case impegnate nella mobilità elettrica Renault merita certamente un posto di rilievo. Impegnata nel proporre una mobilità sostenibile a tutti la Casa francese è il primo costruttore automobilistico europeo ad aver creduto nel veicolo 100% elettrico, diventato l’emblema della strategia ambientale del Gruppo.

Il veicolo 100% elettrico dimostra anche la capacità di Renault di creare innovazioni di rottura per far progredire l’automobile. Renault è oggi il costruttore con la gamma più ampia di veicoli 100% elettrici: che partono dal mezzo più piccolo e originale: il quadriciclo Twizy – disponibile anche in versione Cargo per le piccole consegne in ambito urbano – veicolo che ha rivoluzionato la mobilità urbana con il suo design decisamente originale e innovativo.

La berlina compatta ZOE, invece, è auto elettrica più venduta in Europa, (disponibile anche in versione Van destinata agli operatori professionali), che con la batteria da 41 kWh vanta un’autonomia record nella categoria, pari a 300 km reali.

La mobilità elettrica è però disponibile anche per il mondo del lavoro con Kangoo Z.E., veicolo commerciale elettrico più venduto in Europa. E sempre per il mondo del lavoro la novità più recente è il grande furgone Master Z.E, veicolo ideale per le consegne dell’ultimo miglio nei centri urbani.

Nel 2017, per il quinto anno consecutivo, Renault si è confermato leader del mercato elettrico europeo, con una quota di mercato pari al 23,8% Oggi, più di un veicolo elettrico su quattro venduti in Europa ha il marchio della losanga. Renault è anche la Marca ad aver venduto più veicoli elettrici in Italia, dal lancio nel 2012, accompagnando clienti privati ed aziendali nel passaggio verso una mobilità più moderna, intelligente e a zero emissioni. Circa 5.500 sono, infatti, i veicoli elettrici Renault che percorrono quotidianamente le strade italiane, fra Twizy, ZOE e Kangoo Z.E.

Francesco Ippolito