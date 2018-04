Amici 2018, Simona Ventura contro Heather Parisi: “Posa il fiasco”

Le due prime donne litigano ancora per Biondo

Lo scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura ad Amici 2018 era prevedibile visto il loro carattere decisamente forte e la continue punzecchiature via social che le due si erano scambiate. In trasmissione si è infatti puntualmente accesa la lite tra loro, che per più di mezz’ora hanno discusso sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”.

Non si sa quanto tutto ciò possa essere utile al fine del talent, ma senz’altro la polemica, grande o piccola, sterile o fertile che sia, aiuta a incrementare l’interesse per una data trasmissione e quindi ad aumentare gli ascolti.

“Tutto questo casino con Biondo si è creato per colpa tua. Heather posa il fiasco”, così si rivolge Simona Ventura alla sua rivale che accusa direttamente: “So che i like contro Biondo sono veramente tuoi”. Accusa che viene rigettata dalla italo-americana che la definisce una fake new.

La questione relativa all’auto-tune dilaga: c’è chi è favorevole al correttore vocale e chi lo vorrebbe bandire, a questo punto direttamente da Los Angeles, interviene Fedez che, giudice supremo, cerca di mettere il punto sulla questione sentenziando: “Hanno usato l’auto-tune a Sanremo e non mi pare che sia una competizione pioneristica…Amici è una gara del 2018 e non si può impedire di dare colore alla voce”.

Ma poi ci si rende conto che siamo ad Amici 2018 e non al Dopofestival, quindi si torna a gareggiare e per la cronaca, polemiche a parte, vi possiamo dire che è il giovane Irama a vincere la puntata.