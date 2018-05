Renato Zero e Andrea Boccelli in un duetto da brividi

Versione da “pelle d’oca” di Con Te partirò



Andrea Bocelli e Renato Zero sono stati protagonisti di un duetto da brividi durante l’inaugurazione della scuola media “G. Leopardi” di Sarnano, ricostruita dopo il terremoto del 2016 dalle Fondazioni Andrea Bocelli (Andrea Bocelli Foundation) e di Renzo Rosso (Only The Brave Foundation) nei tempi record di 150 giorni dall’inizio dei lavori.

Al taglio del nastro Bocelli ha intonato “Con te partirò” e a sorpresa, acclamato dal pubblico, è salito sul palco Renato Zero regalando un momento improvvisato davvero speciale. L’artista era presente insieme a Sarah Ferguson, Maria Grazia Cucinotta, alle autorità e ad oltre 2.000 persone accorse per festeggiare il momento.

Ma i veri protagonisti della giornata sono stati i bambini di Sarnano, emozionatissimi e sorridenti, davanti ad una simile giostra di riflettori e telecamere. Ora potranno vivere non solo una magnifica scuola, antisismica, ecosostenibile, tecnologicamente avanzata, ma anche un centro strategico (culturale, sportivo, artistico).

La ricostruzione della scuola media è stata possibile anche grazie ai fondi raccolti durante la scorsa edizione della Celebrity Fight Night Italy, uno dei più importanti eventi benefici al mondo, portato in Italia cinque anni fa da Andrea Bocelli.

Quest’anno parte della raccolta fondi si svolgerà in occasione di una grande serata di musica e solidarietà all’Arena di Verona, il prossimo 8 settembre. Il ricavato della serata (biglietti già in vendita) andrà a sostenere i nuovi progetti della Fondazione.