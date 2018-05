Meghan Markle e la pazza estate in Italia del 2016

L’amica Jessica Mulroney posta le foto su Instagram

Il matrimonio del secolo tra Meghan Markle e il Principe Harry è ormai molto vicino, il 19 maggio le nozze tra i due sposini terranno incollati milioni di appassionati in tutto il mondo. Sappiamo come i due si sono incontrati: ospite di un evento organizzato da Ralph Lauren Meghan diventa amica della pr del marchio Violet von Westenholz, amica d’infanzia del Principe, che sa che Harry non ha ancora trovato la persona giusta per lui, così decide di organizzare un appuntamento al buio.

Ma ora sappiamo anche che l’attrice di Suits, quando era appena fidanzata con Harry, siamo nell’agosto del 2016, si è lasciata andare a una pazza vacanza insieme all’amica Jessica Mulroney a spasso per la penisola italiana, meta tanto ambita dai nordamericani.

Una vacanza tra ragazze, come tantissime amiche fanno, passata tra un selfie, aperitivi a fine giornata e tanto sole italiano. Meghan e Jessica, sposata con Ben, figlio dell’ex primo ministro canadese Brian Mulroney, sono molto legate ed è stata proprio lei a dare ospitalità alla futura coppia reale quando il loro amore diventò pubblico, nell’autunno 2016.

Meghan Markle si fida totalmente della sua cara amica Jessica, tanto che è lei che le dà consigli sull’outfit giusto da portare al momento giusto ed è sempre lei che le ha presentato i nomi giusti della Toronto che contano durante gli anni canadesi.

Jessica e la sua numerosa famiglia, sarà senz’altro presente al matrimonio di Meghan e Harry, ma non come damigella d’onore. Infatti l’ex attrice ha deciso di rinunciare a questa figura per non fare torto a nessuna delle sue tante amiche

Ruggero Biamonti

Foto: Instagram