Tedua: arrivano le date del ‘Mowgli summer tour 2018’

La tappa anteprima a Milano è già sold-out

Sulla scia del grande successo dell’uscita del suo ultimo album ‘Mowgli – il disco della giungla’, già campione di vendite, certificato disco d’oro e ai vertici della classifica FIMI, il rapper Tedua è pronto a conquistare il pubblico con il suo ‘Mowgli tour 2018’.

Dopo l’annuncio delle prime due speciali anteprime live in Maggio a Milano e Roma, il rapper si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti dal vivo che lo vedranno protagonista a partire dal 9 Giugno per tutta l’estate nelle principali città italiane tra prestigiosi club, festival e summer arena.

Dopo le due tappe live in speciale anteprima al Fabrique di Milano (12 Maggio) già sold out da mesi e all’Orion di Roma (19 Maggio), l’atteso ‘Mowgli Summer tour 2018’ di Tedua ripartirà il prossimo 9 Giugno dal Veneto con tre show a Treviso, Padova e Mestre, per proseguire il 10 Giugno a Verona, il 23 Giugno a Senigallia, il 30 Giugno a Brescia, il 12 Luglio a Salerno, il 22 Luglio a Genova, il 25 Luglio in Croazia, il 4 Agosto a Bellaria, l’11 Agosto a San benedetto del Tronto e il 31 Agosto a Castagnola delle Lanze.

Durante le sue nuove performance live, il fenomeno rap genovese proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo nuovo album d’inediti Mowgli, senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso artistico, consacrandolo come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano.

Da ‘La legge del più forte’, brano che ha registrato più di sette milioni di visualizzazioni su YouTube, durante le performance dal vivo sarà possibile ascoltare anche ‘Acqua’, nuovo singolo estratto dall’album e ispirato al celebre brano ‘Malpensandoti’ di Dargen D’Amico. Ad accompagnare il Mowgli del rap italiano sul palco sarà come sempre Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce contenute nel disco nonché uno tra i migliori producer della scena rap odierna.