Chi ci sarà a fianco di Mara Maionchi e Fedez?

L’annuncio ufficiale dei giudici della dodicesima edizione di X Factor, che andrà in onda in autunno, dovrebbe essere imminente. Nel frattempo circolano le voci su chi potrebbe occupare le poltrone da giurato, e sembrano esserci sorprese in arrivo…

Rimarranno Mara Maionchi e Fedez, ma non saranno presenti il leader degli Afterhours Manuel Agnelli e Levante. La lista dei possibili sostituti è infinita, ma sembra che una delle poltrone sarà occupata da Asia Argento. Da mesi l’attrice è sotto i riflettori per il caso Weinstein , ma Asia, oltre al mondo del cinema, è anche molto vicina anche a quello della musica.

L’altro nome che è circolato è quello di Lodo Guenzi dello Stato Sociale. Sarebbe un altro grande traguardo questo per il cantante, dopo il successo di “Una vita in vacanza” al Festival di Sanremo e la conduzione del Concertone del Primo Maggio. Dall’8 giugno inoltre, sarà impegnato con tutta la band nella loro turnèe estiva.

Se con Asia Argento si punterebbe su una figura mediaticamente molto forte, a prescindere dal lato musicale, con Lodo si sfrutterebbe la grande popolarità e il successo che ha ottenuto la band bolognese nell’ultimo periodo. Saranno davvero loro quindi i nuovi giudici di X Factor?

Paola Pulcini