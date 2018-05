La nuova Fiat 500 Collezione “sfila” nelle capitali Europee

Cinque location suggestive per l’anima fashion “Primavera”

Si è concluso in questi giorni il tour europeo che ha visto la nuova 500 Collezione sfilare nelle principali città europee – da Milano a Londra, da Berlino a Parigi, fino a Madrid – ciascuna con peculiarità uniche che le rendono capitali internazionali della moda, dello stile e dell’arte. Su queste “passerelle” prestigiose ha sfilato la 500 Collezione, nei due body berlina con tetto in vetro e cabrio, il nuovo tributo all’icona di casa Fiat che, da oltre sessant’anni, continua a reinventarsi lasciando però immutati i propri valori nel tempo.

Lanciata nel 1957 e affermatesi negli anni come simbolo della motorizzazione di massa, la Fiat 500 ha visto una seconda rinascita nel 2007 quando debuttò il nuovo modello diventato in poco tempo un fenomeno globale. Lo dimostrano gli oltre 2 milioni di esemplari venduti in più di 100 Paesi nel mondo, con l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Un successo che ha portato la 500* ad essere la numero 1 in Europa nel suo segmento dal 2013. Risultato confermato nel primo quadrimestre 2018 con la leadership in 9 mercati (Regno Unito, Spagna, Belgio, Svizzera, Portogallo, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia) e la presenza nella top 3 in altri 7 Paesi (Italia, Germania, Francia, Svezia, Slovacchia, Romania e Bulgaria). Robusta, brillante e facile da riparare quando serve fin dagli esordi del primo modello, la 500 è dalla sua nascita simbolo della creatività italiana.

Il tour europeo della 500 Collezione è partito il 18 aprile da Milano, la città italiana più fashion e internazionale, che in quei giorni stava anche vivendo una delle sue settimane più attese e affollate per via del Salone Internazionale del Mobile. Tra l’altro, l’appuntamento milanese è coinciso con l’anteprima nazionale di questa capolavoro italiano che, al pari di una top model sul red carpet, ha sfilato all’Hotel Magna Pars Suites – a pochi passi dalla storica stazione di Porta Genova e della vivace Via Tortona, centro nevralgico della moda e del design – alla presenza di giornalisti, fotografi, influencer e appassionati. Avvolta nella sua elegante e raffinata livrea bicolore “Primavera”, la 500 Collezione si è concessa agli amanti del Made in Italy mostrando quei suggestivi dettagli di stile – come le cromature specifiche sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti – che nascono da una reinterpretazione moderna dei tratti estetici distintivi dell’antesignana.

Eleganza e temperamento, esclusività e tradizione. Gli stessi ingredienti che hanno caratterizzato la seconda tappa del tour che si è svolta a Londra, la città che, al di fuori dall’Italia, accoglie più esemplari della mitica 500, oltre ad essere la capitale del secondo mercato, a livello EMEA, in termini di volumi di vendita. Per l’occasione la nuova 500 Collezione ha sfilato davanti al raffinato studio Ice Tank, più precisamente nella suggestiva Covent Garden dove i passanti si fermavano per ammirarla e scattare foto.

Dopo Milano e Londra, il tour della 500 Collezione ha fatto tappa a Berlino, la metropoli in perenne movimento, dove è facile perdersi tra locali alla moda, monumenti maestosi, musei d’arte unici e templi della musica elettronica. La nuova serie speciale è stata al centro di un evento esclusivo presso gli ultramoderni Bridge Studios, sulla Seestraßeninsel nel Westhafen, una location suggestiva situata in riva all’acqua, su una penisola nel cuore di Berlino, dove il pubblico ha potuto apprezzarne la ricca dotazione che ne fa un piccolo gioiello di tecnologia.

Ad esempio, nell’ambito della connettività, la 500 Collezione propone, a richiesta, la radio Uconnect 7” HD LIVE, che può integrare le funzionalità Apple CarPlayTM e Android AutoTM e il navigatore con mappe Tom Tom. Inoltre, tra i contenuti opzionali della vettura, sono disponibili anche il display 7” TFT, il più ampio della categoria, e per gli amanti della musica il sistema Beats Audio Hi-Fi.

Nei moderni Bridge Studios, gli ospiti hanno ammirato anche alcuni esemplari di Fiat 500 Mirror, Fiat 500 Riva, Abarth 695 Rivale e Abarth 695 XSR Yamaha: sono solo alcune delle 30 serie speciali, sulla base dei modelli Fiat e Abarth, che si sono succedute negli ultimi 11 anni. Del resto, Fiat 500 è sempre stata una “trend-setter” che, senza mai perdere la propria identità, ha saputo reinterpretarsi legandosi a brand iconici – dalla moda alla nautica di lusso, dall’arte al mondo sportivo – realizzando così versioni speciali davvero uniche con le quali esplorare territori inusuali per una city-car.

L’emozionante tour di 500 Collezione non poteva certo dimenticare Parigi, una delle più grandi capitali della moda a livello mondiale. Così la quarta tappa del viaggio ha avuto come meta l’affascinante villa “La Maison”, a Issy les Moulineaux, gioiello architettonico incastonato sul romantico Lungo Senna parigino. E proprio come un abito d’alta moda, anche la nuova 500 Collezione vanta la sua “firma”: sul portellone posteriore, infatti, spicca l’elegante logo cromato “Collezione” scritto in corsivo. Ma sono numerosi gli elementi della vettura che richiamano in maniera esplicita il mondo della moda e del design, come le nuove livree che, abbinate ai cerchi in lega da 16″ offerti di serie, “annunciano” esteticamente l’arrivo della bella stagione. È infatti possibile scegliere tra i nuovi bicolore “Primavera” (bianco e grigio), bicolore “Acquamarina” (bianco e verde) e l’Avorio Taormina, in alternativa al Bianco Gelato e al Blu dipinto di Blu, tutti impreziositi dalla linea di bellezza grigio/bianco/grigio.

Dopo Milano, Londra, Berlino e Parigi, il tour europeo di 500 Collezione si è concluso a Madrid, presso l’imponente Only You Hotel Atocha, nel cuore dell’arte e della cultura della capitale spagnola, a pochi passi da molti dei più importanti musei e delle più raffinate boutique della città. Accogliente, luminoso e dotato di uno spettacolare cortile interno, la location fonde sapientemente l’architettura madrilena più tradizionale con il design più all’avanguardia, in un sofisticato gioco di rimandi tra passato e presente. La stessa attitudine che si ritrova nella 500 Collezione che è inconfondibilmente 500 poiché racchiude tutte le caratteristiche di una delle icone italiane più celebri nel mondo e, al tempo stesso, proietta nel futuro questo simbolo della creatività italiana. E sono sempre le vie di Madrid quelle immortalate nello spot “Nuova 500 Collezione, Inspired by itself” che sta accompagnando, a livello internazionale, il lancio della nuova serie speciale.