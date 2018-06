Ha conquistato milioni di donne tra moda, stile e amicizia

Compie 20 la storica serie televisiva “Sex and the city”. Andava in onda il 6 giugno 1998 la prima puntata della serie rivoluzionaria che ha come protagonista l’iconica Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, e le sue amiche Miranda, Charlotte e Samantha. Le avventure del quartetto avrebbero dato vita ad un vero e proprio fenomeno culturale. Ecco le 5 frasi iconiche che hanno conquistato e ispirato milioni di donne.

“Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza: buone amiche e buone scarpe” e “I miei soldi li voglio là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio”. Colonna portante dell’intera serie è lo stile. Tutte ricordano l’armadio della stilosissima Carrie, grande amante della moda e in particolare delle scarpe, per cui spendeva cifre esorbitanti, facendo sognare tutte le donne del mondo.

“Gli uomini sui quaranta sono come le parole crociate del New York Times: difficili, complicati e non sei sicura di avere la risposta giusta”. Altro tema che fa da sfondo a tutti gli episodi di Sex and the city è la vita sentimentale ma anche quella sessuale delle 4 amiche, sempre alle prese con numerosissimi appuntamenti e relazioni, avventure e disavventure! “Sono una carta moschicida per amori sbagliati”, è un’altra frase celebre pronunciata da Carrie.

“Non conta chi ti ha spezzato il cuore o quanto ci vuole per guarire, non ce la farai senza le tue amiche”. Eh sì, l’amicizia è tutto per Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, tra cui non ci sono segreti e si confidano su tutto, ma proprio tutto!

Buon compleanno a Sex and the City quindi, la serie che è stata in grado di raccontare meglio di chiunque l’altro un’epoca, con un occhio attento e puntuale sulle tendenze, i gusti e le problematiche delle donne newyorkesi. Una serie per certi versi rivoluzionaria, che ha mostrato la normalità di essere single a 30 anni, di vivere sola, uscire con le amiche e godersi la vita.

Paola Pulcini