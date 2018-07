Emma Marrone su Instagram fa show: duetto in auto con un tassista

La presente cookie policy ha lo scopo di illustrare nello specifico le tipologie di cookies raccolti in ambito pubblicitario, nonché di fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare gli stessi presenti sul siti web appartenenti al network, se lo si desidera.

I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o successivo accesso al sito.

Sono presenti due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) e possono a loro volta essere nel dettaglio:

– di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web;

– di “terza parte” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente.

Esistono tre categorie distinte di cookie:

– Cookie tecnici. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire le funzioni as esso riservate. La loro disattivazione può compromettere il corretto funzionamento del sito.

– Cookie di analisi. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare i dati di traffico e le modalità di utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie non identificano l’utente, ma permettono di raccogliere informazioni su quello che l’utente fa nel tempo (per esempio sapere quante volte un utente torna sul sito in un determinato periodo). Tutti questi dati sono da considerare di natura statistica allo scopo, da parte nostra, di poter migliorare la navigabilità del sito e le prestazioni dello stesso. La disattivazione di questi cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

– Cookie di profilazione: si tratta di cookie utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e in alcuni casi veicolare allo stesso pubblicità mirata ai propri interessi. Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione “di prima parte” e non è pertanto necessario esprimere il proprio consenso o diniego da parte dell’utente.

Di default quasi tutti i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie.

Per le impostazioni riguardo ai cookie occorre prendere visione delle informative sull’utilizzo di essi sui siti proprietari, attraverso gli indirizzi web che mettiamo a disposizione nell’elenco.

Si ricorda che per una veloce disattivazione di tali cookie è possibile utilizzare il servizio web all’indirizzo:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Ricordiamo che la disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigazione all’interno del nostro sito.

Di seguito l’elenco dei cookie pubblicitari di terze parti che possono essere inviati agli utenti:

Doubleclick

Tipologia: advertising

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.com/ads/preferences

Krux

Tipologia: advertising

http://www.krux.com/privacy/