Un fratellino per Leone e un tour insieme

Federico Lucia, in arte Fedez, e la mogliettina Chiara Ferragni non smettono mai di stupire i propri followers. E, per tenere sempre alta l’attenzione sulle loro vite, i Ferragnez hanno rivelato i loro prossimi progetti, in modo che non cali mai l’attenzione sul brand vincente che è la loro coppia. Ora che i due sposini sono tornati a casa, dopo i tre giorni di festeggiamenti in Sicilia per il loro seguitissimo matrimonio, la rivista Chi di Alfonso Signorini svela in anteprima che i due coniugi pensano ad un altro figlio, per dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone.

Per quanto riguarda i progetti lavorativi, invece, la moglie di Fedez potrebbe fare capolino anche lei nel settore musicale perché, come rivelato da Chi, i Ferragnez avrebbero firmato un contratto con una major americana per debuttare come deejay in coppia. Infatti per la prossima estate è previsto un singolo musicale realizzato della coppia più chiacchierata del web, con tanto di tour nelle discoteche di tutto il mondo.

Dopo le nozze da favola e gli sfarzosi festeggiamenti, Chiara ha già postato una foto in cui annuncia di lavorare per Intimissimi. La blogger cremonese sembra non riuscire a stare ferma un attimo: anche il giorno prima del matrimonio l’influencer da oltre 14 milioni di follower aveva la mente già proiettata nel futuro. Con un post Chiara aveva infatti svelato ai suoi fans che erano iniziate le riprese di un documentario sulla sua vita, a partire proprio dal matrimonio con Fedez. Sicuramente il prodotto sarà vendutissimo, a giudicare dai numeri che i due hanno ottenuto finora: l’account Ferragnez ha raggiunto quasi un miliardo di visualizzazioni durante il matrimonio e le storie postate da Fedez nel giorno delle nozze sono state viste da due milioni e mezzo di persone su Instagram.

Ora che il sodalizio artistico di Fedez con J-Ax e con Fabio Rovazzi è finito, molto probabilmente il prossimo tormentone estivo di Fedez sarà cantato proprio insieme alla sua dolce mogliettina. A seguire ci saranno le serate nelle discoteche, nei club esclusivi, con prevedibili cachet da capogiro. Staremo a vedere come si concilierà tutto questo con la futura seconda gravidanza di Chiara.

Roberta Mazzacane