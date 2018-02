Claudio Baglioni e Gianna Nannini: a Sanremo duetto indimenticabile

Sul palco dell’Ariston i due artisti cantano mano nella mano

Se volessimo definire questo Festival potremmo dire che tutto ruota intorno a Claudio Baglioni che è riuscito a riportare la kermesse Sanremese alla sua giusta fisionomia canora, abbandonando i tentativi di qualche suo predecessore che ha utilizzato il palco dell’Ariston per fare intrattenimento, denuncia sociale e persino politica, per tentare di agguantare qualche numero in più sul librone dei dati Auditel.

Baglioni canta e fa cantare gli altri. Sanremo è la festa della musica e così sia, d’altra parte è il Festival della canzone italiana giunto al suo 68esimo anno. Dunque, quando sul palco della serata dei duetti arriva Gianna Nannini che prima canta “Fenomenale” e poi regala al pubblico sanremese il duetto magistrale con Baglioni in “Amore bello” non può non essere un momento cult.

Due stili che si incontrano, due storie, due personalità lontane tra loro, eppure universalmente concordi tra le note musicali. Nannini e Baglioni, due interpreti di generi molto diversi, che cantano tenendosi per mano non è una cosa che si vede tutti i giorni. E scatta la meritata standing ovation.

Cosa curiosa: il fatto che nessuno dei due nella propria carriera musicale abbia partecipato come concorrente al festival di Sanremo fa un po’ sorridere, ma tant’è. I due hanno voluto ricordare di avere qualcos’altro in comune: il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa, amici e collaboratori nel loro lungo e indimenticabile percorso musicale.

