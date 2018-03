Stephen Hawking, addio al grande fisico diventato icona pop

Con intelligenza e ironia imperversava in film e serie tv

Stephen Hawking, grande fisico britannico di fama internazionale è morto nella sua casa di Cambridge all’età di 76 anni. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. È stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”, così hanno dato la triste notizia Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking.

Grandissimo scienziato, colpito da una malattia degenerativa fin da giovane, i primi medici che lo visitarono gli diagnosticarono due anni di vita. E si sbagliarono clamorosamente, non solo la vita di Stephen Hawking fu molto più lunga, ma ricca di fama e successi che continuarono fino alla morte.

Katy Perry piange in diretta ad American Idol |LEGGI

Gigi Hadid e Zayn Malik: amore finito. Post straziante su Instagram |LEGGI

Importante è stato anche il contributo che Stephen Hawking ha dato alla cultura pop, che spesso ha usato questo uomo di rara intelligenza, ma minato nel fisico e costretto a vivere su una sedia a rotelle come simbolo del potere della mente: aiutato anche dalla sua ironia, sviluppata come il suo acume, lo scienziato ha preso parte a più di una produzione televisiva.

Stephen Hawking, è morto il grande fisico diventato icona pop

Meghan e Kate: le future cognate hanno fatto shopping insieme? |LEGGI

Oltre a numerosi documentari e film sulla sua vita (Hawking, La teoria del tutto), da citare come esempi dellla sua simpatia sono anche The Big Bang Theory, sit com in cui Sheldon, Leonard e compagni hanno una vera e propria ossessione per Hawking e I Simpson, in cui, in una puntata, con estrema ironia si trova molto interessato alla teoria di Homer di un universo fatto a forma di ciambella.

Ruggero Biamonti