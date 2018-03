Sfida per il titolo di miglior pizzeria gourmet della città

Alessandro Borghese, 4 ristoranti: a Milano il gran finale. Dopo aver attraversato senza sosta l’Italia da nord a sud, martedì 20 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno HD, la quarta stagione di Alessandro Borghese 4 ristoranti, la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA, si conclude a Milano.

Il programma di chef Alessandro Borghese, che nel corso di questa stagione ha registrato una media nei sette giorni di circa 1 milione 500 mila spettatori a puntata, dedica l’ultima puntata al capoluogo lombardo e ad un prodotto tipico della Penisola, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo: la pizza. In gara per il titolo di miglior pizzeria gourmet di Milano ci sono: Lievità, Pizza Biscottata Gourmet, Garage Pizza & Co e Assaje Pizzeria – Friggitoria.

Ilaria D’Alessio: dopo il duro sfogo, arrivano le scuse per la Tatangelo

Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: Mar 17, 2018 at 9:50 PDT

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio, per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ballando con le stelle, Ciacci-Todaro: Il mancato voto fa scoppiare la polemica |LEGGI

Alessandro Borghese, 4 ristoranti: a Milano il gran finale

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione del ristorante da parte di Chef Borghese, che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: matrimonio segreto in arrivo? |LEGGI

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un ‘bollino’ 4 Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.