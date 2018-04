Amici 17, svelati i nomi degli allievi al serale

Dal 7 aprile inizia la sfida con molte novità

Nei giorni scorsi sono arrivati i nomi della commissione esterna di questa edizione di Amici, 6 big dello spettacolo italiano ed è stato annunciato l’ingresso al talent di Luca Tommassini in qualità di Direttore Artistico, dopo aver ricoperto questo ruolo a lungo ad X Factor.

La commissione giudicatrice esterna sarà invece composta dall’attrice Giulia Michelini, dalla conduttrice Simona Ventura, dalla ballerina Heather Parisi, dalla cantante Alessandra Amoroso, dall’attore Marco Bocci e dal fresco vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta.

Giulia Michelini, classe 1985, è una delle più brave attrici italiane, ha debuttato a soli 17 anni ed è regina degli ascolti con numerosi riconoscimenti come migliore attrice. A soli 32 anni può vantare 14 film e 13 serie tv al suo attivo. Il suo motto è: “Se avete un sogno puntate in alto”.

Simona Ventura, classe 1965, è uno dei volti più noti della televisione italiana con più di 20 riconoscimenti alla carriera, da oltre 30 anni nelle case degli italiani, talent scout di numerosi artisti. Nonostante il non troppo brillante risultato dell’ultima edizione di “Selfie” non è certo una donna che si tira indietro alle sfide e proclama: “Crederci sempre…arrendersi mai!”

Heather Parisi, classe 1960, showgirl, cantante e ballerina, ironica, sexy, biondissima e con un accento americano irresistibile a 15 anni viene notata da Baryšnikov e Kirkland, ha lavorato con i più grandi nomi della danza. Americana di nascita, italiana di adozione, cittadina del mondo per scelta da 40 anni il suo nome è sinonimo della danza in tv. Niente di meglio per giudicare i talenti di Amici.

Alessandra Amoroso, classe 1986, 27 dischi di platino e 14 paesi di pubblicazione del suo album in spagnolo. I suoi video contano oltre 280 milioni di visualizzazioni e le sue tournée sono sempre sold out in tutta italia. Finalista agli MTV music awards per il titolo Worldwide Act.

Marco Bocci, classe 1978, invece è il protagonista di oltre 30 film ed è stato definito con vari epiteti: un eroe senza corazza, sex symbol, sguardo tenebroso. I suoi punti di riferimento sono amore, moralità e senso del dovere. Come lui stesso tiene a ricordare: “La passione è un modo di vivere profondamente ogni nostra scelta”.

La squadra dei Bianchi

Ermal Meta, classe 1981, cantautore e compositore di grande successo con 8 dischi di platino e il premio Miglior Tour 2017. Il vincitore del 68esimo Festival di Sanremo può contare anche un video “Vietato Morire” che ha superato 46 milioni di visualizzazioni. “Le canzoni mi circondano. basta guardare bene, sentire meglio e loro arrivano”, questa la fonte d’ispirazione del cantante.

La squadra dei Blu

Ed ecco che arrivano anche i nomi dei finalisti, i 14 i ragazzi di Amici che entrano a giocarsi un posto per la vittoria al Serale, 7 elementi per ciascuna squadra. La Squadra bianca è composta da Emma, Irama, Zic, Daniele, Filippo, Luca e Valentina. La Squadra blu composta invece da Biondo, Carmen, Einar, Matteo, Bryan, Lauren e Sephora. Amici – Il Serale, partirà dal 7 aprile in prima serata su Canale 5.