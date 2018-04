Totti parlerà dell’impresa della Roma in Champions

Fiato sospeso per il secondo appuntamento del serale di Amici, sabato 14 aprile. Tredici allievi in gara: 7 per la squadra Blu – Carmen, Einar e Matteo (cantanti), e Daniele, Bryan, Lauren e Sephora (ballerini) – e 6, dopo l’uscita di Filippo, per quella Bianca – Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini), che si sfideranno tra prove di canto e ballo.

Nella sfida tra Canale 5 e Rai 1 della scorsa settimana Ballando con le Stelle ha vinto la serata battendo la De Filippi: ci si aspettava qualcosa di più vista la rivoluzione Tommassini e l’introduzione di una quantità notevole di volti noti tra giuria interna ed esterna. La nuova versione del talent ha destato, invece, qualche perplessità con una giuria troppo dilagante e dispersiva e un meccanismo di gara inutilmente complesso.

Anche in questa puntata non mancheranno grandi ospiti musicali. Nella scorsa abbiamo infatti visto salire sul palco insieme ai partecipanti Laura Pausini, nella prima fase, mentre nella seconda il rapper Fabri Fibra e la cantante Alice Merton.

Per questa seconda serata i ragazzi in gara avranno l’opportunità di esibirsi con l’amatissimo Gianni Morandi e il rapper dei record Ghali. Ci sarà inoltre la straordinaria partecipazione del campione del mondo Francesco Totti che condividerà con i ragazzi l’impresa storica della Roma in Champions League attraverso video e immagini.

Dopo aver perso il confronto “Auditel” con Ballando con le Stelle ci si chiede se ad Amici avranno pensato di apportare qualche correttivo alla serata per dare più spazio ai ragazzi in gara e cercando, magari, di creare un perimetro ai giudici che, in alcuni casi, hanno dimostrato fin troppo “ego” nel rapportarsi con i concorrenti.

