Grande Fratello 2018, Fabiana Britto e la sexy doccia…bollente

La Playmate mostra le sue curve generose

Non c’è che dire, Fabiana Britto ha avuto una partenza col botto al Grande Fratello 2018, è entrata da poco e subito ha surriscaldato il pubblico con una doccia sexy dove ha messo in mostra le sue curve generose che l’hanno portata a ottenere la copertina di Playboy Italia.

Nata in Brasile, Fabiana si è trasferita a Milano, capitale della moda, con il pallino del mondo dello spettacolo. Dagli shooting fotografici è passata a Quelli che il calcio, trasmissione che l’ha fatta conoscere al grande pubblico fino a portarla a questa partecipazione al Grande Fratello 15.

Forse questa esibizione di bellezza è una risposta a chi l’accusava di non essere del tutto naturale, lei ha sempre precisato che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e in questo modo, con questa sexy doccia con tanto di bikini provocante verde speranza, vuole ribadire il concetto.

Speriamo che queste immagini portino un po’ di serenità all’interno della casa. Troppi litigi e discussioni si sono registrate in questa edizione del Gf 15. Dalle intemperanze di Aida alle reazioni considerate eccessive di Baye Dame che gli sono valse una squalifica, fino alla recente denuncia a carico di Filippo Contri da parte di una Associazione animalista.

Perchè se è vero che un po’ di pepe ci vuole tra i reclusi e le discussioni, senza dubbio, aiutano ad alzare gli ascolti, è anche vero che non bisognerebbe oltrepassare mai un certo limite. Le immagini di Fabiana Britto nella doccia sexy riportano il Grande Fratello alla sua dimensione naturale: quella di un programma d’intrattenimento.