Amici 17: il vincitore è Irama, seconda la giovane Carmen, terzo Einar

La splendida rivincita del cantautore 22enne

“Io penso che la paura sia un sentimento che mi porto dietro fin dalla prima volta che sono salito sul palco, ma per me la paura è un elemento fondamentale perché mi fa crescere” commenta così il cantautore 22enne Irama parlando della sua seconda “chance”, quella della finale di Amici 17 che ha vinto secondo i pronostici e che, come ha spiegato durante la serata Luca Dondoni de La Stampa, si è “letteralmente mangiato” dimostrando una superiorità innegabile rispetto ai suoi diretti avversari: Carmen, 18 anni, Einar, 24 anni e Lauren, 19 anni, i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che si sono contesi la finale.

“Sono temi moderni e profondi quelli che scrive e che propone Irama” ha detto ancora Simona Ventura ed Ermal Meta ha sottolineato che la giovanissima Carmen sia stata comunque una sua degna avversaria dopo che Einar ha perso la sfida ed è uscito, come pure la ballerina Lauren portata, però, in trionfo dal corpo di ballo di Amici. “Non era mai successo che entrasse il corpo di ballo a portare in trionfo il ballerino che usciva”, ha ammesso Maria De Filippi e l’americana non ha potuto che ringraziare: “Sul palco ho realizzato tutti i miei sogni”.

Irama vive a Monza con la madre, il padre e la sorella. Ha cominciato a scrivere canzoni a 7 anni e musicalmente è cresciuto ascoltando i cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione giovani, considera la sua musica come un ibrido perché non ha mai voluto porsi dei limiti in fase creativa.

Il vincitore di Amici 2018 si definisce: lunatico, testardo, determinato e sensibile e in questi mesi ha dimostrato tutta la sua grinta e l’amore per la musica rimettendosi in gioco e dicendo la sua in modo molto chiaro e deciso sul mondo della discografia che non lo ha valorizzato come avrebbe potuto prima della sua partecipazione al talent di Canale 5. “Plume” di Irama è stato l’album più venduto della settimana dopo essere stato ai vertici della classifica di Amazon e di iTunes dal giorno della pubblicazione. Sei dei 7 brani contenuti dell’album sono entrati nella top 100 dei singoli.

La seconda classificata, Carmen Ferreri viene da Trapani, ha quasi 18 anni ed è molto legata alla sua terra. Ha due fratelli e una sorella e il padre Pietro è marittimo imbarcato per otto mesi l’anno. Studia canto da tre anni, suona chitarra e pianoforte da autodidatta e frequenta il quinto anno del liceo scientifico. Ascolta tanta musica di generi diversi, con particolare attenzione a jazz, blues e rhytm and blues. Nel corso della finale ha detto commossa: “Non pensavo che questo programma avrebbe fatto uscire pubblicamente la vera Carmen”.

Sono moltissimi i pezzi e le coreografie preparate durante questa settimana per affrontare al meglio una gara che si è proposta accesa e avvincente. Quattro i premi in palio: il Premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro andato ad Irama, vincitore assoluto dell’edizione di Amici; il Premio della critica del valore di 50 mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane, andato a Lauren, il Premio Radio 105 pari ad un valore di 20 mila Euro in gettoni d’oro assegnato a Irama e il Premio eCampus con una borsa di studio del valore di 12 mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea che è stato consegnato a Carmen.

In studio ad accompagnare i finalisti nella gara i quattro big della musica italiana Emma, Elisa, Michele Bravi e Alessandra Amoroso e la rockstar mondiale del violoncello Hauser che si è presentato eccezionalmente in veste solista. L’artista è metà dei 2Cellos, fenomeno mondiale nato dal web con milioni di visualizzazioni per il modo unico di riarrangiare in chiave “contaminata” i successi pop e rock.

Irama saluta così, dedicando la sua vittoria alla nonna e dicendo: “Stasera abbiamo dato tante emozioni, spero che saremo riusciti a far passare anche tanti messaggi e non solo delle canzoni. Questo lo auspico con tutto il cuore” e rivolgendosi a Maria De Filippi: “Voglio ringraziarti perché sei una persona speciale e spero che questo possa essere l’inizio di uno splendido cammino”.