La blogger suscita reazioni anche da parte dei vip

Chiara Ferragni è senza alcun dubbio una delle donne più chiacchierate d’Italia. La giovane fashion blogger, infatti, ha fatto parlare di sé ampiamente negli ultimi mesi, soprattutto per l’imminente matrimonio con il rapper Fedez. L’evento si terrà il primo settembre a Noto, in Sicilia, e vede tra gli invitati una lunga lista di celebrità, rendendolo uno degli avvenimenti più attesi dell’anno. I due fidanzati, inoltre, hanno recentemente avuto il loro primo figlio, Leone: già famoso su Instagram, il piccolo ha compiuto i 5 mesi lo scorso 19 agosto. Non sorprende quindi che la cantante e l’influencer siano risultati essere la coppia che, nel mese di luglio, ha raccolto più citazioni sui mezzi di informazione.

Oltre che sulle nozze imminenti e sui primi mesi di vita di Leone, negli ultimi tempi l’interesse mediatico si è focalizzato proprio su Chiara Ferragni, costante vittima di innumerevoli accuse sui social network. La blogger ha infatti da sempre suscitato scalpore per le sue scelte, sia di abbigliamento che di vita. Ne sono esempio le pesanti critiche ricadute sulla Ferragni per aver smesso di allattare il figlio prestissimo, ma anche le più recenti accuse rivolte a un suo outfit. È infatti un capo da poco postato sul profilo Instagram della fashion blogger a trovarsi negli ultimi giorni al centro del ciclone mediatico. Non è la prima volta che i gusti dell’influencer vengono messi in discussione sia dagli haters che dagli stessi fan, ma questa volta l’abbigliamento della blogger ha destato le reazioni anche di alcune celebrità.

Alec Baldwin: la foto della figlia fa scandalo | SCOPRI

Meghan Markle: la sua ricchezza prima e dopo il royal wedding | LEGGI

Il capo accusato è una minigonna nera in latex, che mostra l’esplosivo fianco della Ferragni cingendolo unicamente con delle stringhe incrociate. Il look è stato tacciato da molti di essere inadatto a una neomamma, oltre che eccessivamente volgare. Tuttavia non sono mancati i commenti a sostegno del coraggio della blogger, anche da parte di celebrità come la collega influencer Chiara Biasi o l’attrice Úrsula Corberó, divenuta famosa per il suo ruolo nella serie “La casa di carta”. Tra i commenti celebri spicca quello di Mia Khalifa, ex pornoattrice. La celebre venticinquenne ha infatti commentato la foto della Ferragni, ammettendo di aver la stessa gonna da un anno e di non essere ancora stata abbastanza coraggiosa da indossarla.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 16, 2018 at 12:21 PDT

Giusy Ferreri: il tributo ad Aretha Franklin suscita polemiche | SCOPRI

Quanto scritto dall’ex pornodiva potrebbe essere interpretabile dai più maliziosi come un’ulteriore conferma alla loro tesi. L’outfit sarebbe infatti talmente spinto da suscitare, addirittura in una celebrità dal background come Mia Khalifa, dubbi circa l’indossarlo o meno. Tuttavia il commento di quest’ultima, che termina con un “mi hai appena dato il coraggio di cui avevo bisogno”, si è rivelato più che sincero. La venticinquenne di origine libanese ha infatti postato, pochi giorni dopo, una foto con proprio la minigonna tanto chiacchierata, dimostrando la veridicità delle sue parole. Insomma, l’influencer ha tenuto fede al suo titolo, checché ne dicano i malpensanti.