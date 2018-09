Fedez e Chiara Ferragni, il matrimonio “show” dei Ferragnez minuto per minuto

Tutte le curiosità e le foto delle nozze tanto attese

C’è grande fermento a Noto, la cittadina siciliana definita “capitale del Barocco”. Il comune è il più grande per estensione territoriale della Sicilia, con 24.000 abitanti, celebre per la sua Cattedrale e le bellezze artistiche e da questo momento, anche per essere stato scelto come location delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni.

La decisione di celebrare il matrimonio a Noto è stata presa per omaggiare le origini siciliane della madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, dopo un mini-tour che la futura sposa fece nel dicembre 2017 insieme alla madre e alle amiche e collaboratrici Martina Maccherone e Michela Gombacci.

Il matrimonio è stato fissato per il tardo pomeriggio alla Dimora delle Balze, location che ospita celebrità e amici degli sposi. Ieri sera, venerdì 31 agosto, si è tenuta la festa privata a Palazzo Nicolaci, in pieno centro. Tra gli ospiti già avvistati al party c’erano Bebe Vio e Giusy Ferreri, presenti in molte stories di Fedez e dei suoi amici, solo per citarne alcuni.

Tra i preparativi per trasformare Noto in una vera e propria Coachella, in perfetto California style, e le misure di sicurezza straordinarie messe in campo, il sindaco di Noto, che sposerà i due innamorati durante il rito civile, ha stimato gli introiti per il territorio in 10 circa milioni di euro grazie all’evento mediatico italiano più atteso dell’anno.

A poche ore dallo scambio delle fedi non si sa ancora nulla dell’outfit di Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara e di Valentina e Francesca Ferragni. Non è stato svelato nemmeno cosa indosserà il piccolo Leone Lucia, mentre si sa già che le sorelle di Chiara accompagneranno la sposa all’altare in veste di damigelle. Le bionde Valentina e Francesca durante il party di venerdì sera, che ha aperto ufficialmente i festeggiamenti per il matrimonio dei Ferragnez, hanno dedicato un pensiero ai due promessi sposi.

In una Instagram Story, durante il viaggio per Noto, Francesca ha detto: “Stasera io e la Vale faremo il nostro discorso agli sposi, speriamo piangano”. Francesca ha indossato un abito dai toni fuxia, che richiama la tonalità di rosa che sfoggerà in qualità di damigella firmato Alberta Ferretti.

Per quanto riguarda gli sposi il primo a svelare il proprio vestito è stato Fedez, che in una storia su Instagram qualche tempo fa ha confermato quanto dichiarato già settimane prima: il completo sarà firmato Versace. Chiara Ferragni spiegò invece su Instagram: “Ora posso dirlo: indosserò un abito Dior custom made di haute couture, disegnato da Maria Grazia Chiuri, spero che lo amerete anche voi! Maria Grazia ha davvero creato l’abito dei miei sogni”.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16

Mika sarà il grande assente alle nozze dei #Ferragnez. Purtroppo il cantante, grande amico di Fedez, non potrà recarsi a Noto e lo fa sapere anche lui tramite Instagram.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18

Ci siamo, il fatidico momento è arrivato: il rapper e futuro sposo ha postato pochi minuti fa una foto di lui in abito Versace, elegantissimo sottobraccio ai genitori, teso ed emozionato, pronto ad incamminarsi verso l’altare per unirsi in matrimonio con la sua bella Chiara.

Ansia ne abbiamo? Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 1, 2018 at 8:49 PDT

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18.30

Archiviato il divertimento sfrenato e le sbornie del party di inizio festeggiamenti, quando la fashion blogger e il rapper hanno ballato e cantato con i loro amici indossando un abito lungo e scintillante di Prada lei e una camicia bianca con il logo #TheFerragnez e pantaloni neri lui, i due prossimi consorti sono ora sopraffatti dall’emozione. Avranno tempo di replicare poi al ministro Luigi Di Maio che ha chiesto spiegazioni ad Alitalia per l’aereo firmato Ferragnez riservato agli invitati degli sposi.

Ora il momento è fatidico e ciò che conta sono solo le promesse e lo scambio degli anelli. Fedez è arrivato all’altare e aspetta che lo raggiunga la sposa. Ed eccola arrivare raggiante ed emozionata.

Un post condiviso da chiara ferragni (@chiaraferragnireal) in data: Set 1, 2018 at 9:43 PDT

Il sindaco è al suo posto e la cerimonia è iniziata pochissimi minuti dopo l’orario previsto, le 18.30. Il primo ad arrivare è stato lo sposo, poco dopo è arrivato il piccolo Leone in braccio alla nonna e poi è entrata Chiara. Le fedi sono state affidate all’amico di Chiara, Fabio Maria Damato. Ecco l’arrivo della sposa all’altare, fra il verde del prato e il bianco dei fiori che allestiscono la location.

@chiaraferragni @fedez #TheFerragnez Un post condiviso da chiara ferragni (@chiaraferragnireal) in data: Set 1, 2018 at 9:46 PDT

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19.10

Fedez e Chiara Ferragni hanno detto si. Il discorso è stato ripreso dagli invitati e postato sui vari profili Instagram dei presenti, così come l’arrivo degli sposi sull’altare, lo scambio degli anelli e il bacio d’amore. Ora Chiara e Fedez sono ufficialmente marito e moglie.

Ora è tutto pronto per ricominciare a festeggiare alla grande. In città c’è già la ruota panoramica e ci sono fiori ed illuminazioni dappertutto e subito dopo il si partono i fuochi d’artificio. Gli sposi possono ricominciare a ballare insieme ad amici e parenti godendosi il più bel weekend della loro vita.

Roberta Mazzacane