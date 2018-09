Lo Stato Sociale: il nuovo brano “Il Paese dell’Amore” soundtrack in tv

Il singolo in “Romolo + Giuly – La Guerra Mondiale Italiana”

E’ uscito il nuovo brano de Lo Stato Sociale “Il Paese dell’Amore” e sarà la soundtrack ufficiale di “Romolo + Giuly-La Guerra Mondiale Italiana” l’attesissima serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dal 17 settembre su Fox (Sky,112). Dopo il grande successo di Facile la band torna con un brano inedito come regalo di fine tour ai suoi fan.

Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpreta da Enrico Roberto in arte Carota è scritta come sempre da tutti i regaz, e celebra l’ironica e travagliata storia d’amore dei protagonisti della serie tv di Fox. La produzione è stata seguita da Fabio Gargiulo già produttore degli inediti di Primati

Le nozze di Fedez e Chiara Ferragni foto per foto | GUARDA

Il brano elenca le contraddizioni e i paradossi del nostro paese in una chiave fortemente satirica e si sposa felicemente con il mood della serie dove l’eterna rivalità tra Roma Nord e Roma Sud è lo specchio di un conflitto più ampio che esce dal Grande Raccordo Anulare e coinvolge il resto d’Italia, tracciandone un quadro da Guerra Mondiale all’italiana.

“Quando ci chiedono se è possibile scrivere canzoni in tour rispondiamo sempre di si: è il modo migliore di far passare il tempo in furgone e nelle camere d’albergo. Un giorno era venuto fuori un embrione musicale per il ritornello che era perfetto per la serie televisiva di Fox di cui ci avevano parlato. Il tema vocale che seguiva il ritornello era super catchy e poteva adattarsi bene alla forma della sigla. Le strofe sono molto scarne di suoni per dare spazio e dirompenza alla melodia e al testo. pianoforte, basso e Kick drum suonano infatti sugli stessi accenti lasciando molta libertà alla voce. Sul ritornello abbiamo avuto l’idea di inserire un suono di sirena in background che oltre a rendere il tutto più ricco in frequenze richiama anche l’estetica tarantiniana che abbiamo scelto per il video” spiegano i ragazzi de Lo Stato Sociale.

Lady Gaga festeggia così 10 anni di carriera | SCOPRI

Il video realizzato con la regia di Davide Spina e Matteo Bombarda è una parodia di una celebre scena de “Le Iene” di Quentin Tarantino. Lodo (Lodovico Guenzi), nei panni di Mr Blond tortura un pupazzo facendo il verso al film. Nel video il pupazzo è uno dei protagonisti della serie, Tciù, stravagante personaggio con “leggera” dipendenza dalla cocaina che sognava di diventare una star della televisione o della politica. Protagonisti del video de “Il Paese dell’amore” anche altri due interpreti della serie di Fox, Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano in Gomorra) e Giorgio Mastrota. Il videoclip fortemente autoironico vede Lodo al telefono con Giorgio Mastrota, che mentre chiede il riscatto di Tciù, deve più volte spiegare chi sia Lo Stato Sociale: “…dài quelli di Una Vita in Vacanza …Quelli della vecchia che balla!”.

I membri de Lo Stato Sociale si sono subito incuriositi davanti a questa proposta di Fox: “Quando ci hanno contattato raccontandoci l’idea del progetto ci è sembrata una cosa molto stimolante. Ci divertiva l’idea di lavorare per la prima volta con un tema assegnato, come a scuola. Poi si sa, a noi piace sempre cimentarci nelle cose che non sappiamo fare e non abbiamo mai fatto… potevamo forse tirarci indietro adesso che ci hanno chiesto di scrivere un pezzo per la colonna sonora di una serie televisiva?”

Il principe Harry canta in un musical | GUARDA

Nell’anno che verrà ricordato come quello di “Una vita in vacanza” i ragazzi paradossalmente hanno lavorato come mai prima e non è detto non sia in arrivo qualche ulteriore sorpresa. Nel frattempo sta per concludersi il grande successo di Una Vita in Vacanza Tour; le ultime date sono al District Festival di Legnano 01/09, all’Home Festival di Treviso 02/09, Argenta (Fe) 10/09 e Piazza del Campo Siena 28/9 ma la band va in ferie lasciando una nuova canzone da imparare e da cantare nell’attesa del loro ritorno.