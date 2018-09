Robbie Williams padre per la terza volta, ma la madre è surrogata

L’annuncio su Instagram della moglie di Robbie Williams

In casa Williams è arrivata un’altra cicogna, la terza. Ma questa volta Ayda Fields, moglie della popstar mondiale Robbie Williams da ormai otto anni, non ha partorito. La terzogenita dei signori Williams è nata da madre surrogata. L’annuncio, che ha lasciato tutti a bocca aperta, è stato dato sul canale Instagram di Ayda, la quale è sempre molto attiva sui social network, rivelando al pubblico questo dolcissimo segreto: la nascita di Colette Josephine, detta Coco.

Mondiali 2018, Robbie Williams spiega le ragioni del dito medio |LEGGI

Ayda, che al momento è in giuria insieme a Robbie nella versione inglese di X Factor, ha annunciato a sorpresa di essere diventata mamma per la terza volta, con un post dolcissimo in cui racconta: “Abbiamo mantenuto un segreto molto speciale! Siamo lieti di condividere con voi che abbiamo avuto una bambina… benvenuta al mondo Colette (Coco) Josephine Williams!! È stato un percorso molto lungo e difficile quello per arrivare fin qui, motivo per cui abbiamo usato tanta discrezione. La famiglia arriva in tutte le forme e questa piccola signorina, che è biologicamente nostra, è arrivata qui da un’incredibile madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo per avere questa bellissima bambina nella nostra vita e così fortunati che viviamo in un mondo che rende tutto ciò possibile. Come con Teddy e Charlie, vi chiediamo di rispettare la privacy di Coco e di permetterci di crescerla nella nostra nuova squadra a 5!”.

Taylor Mega: ecco chi è la ragazza che fa battere il cuore a Flavio Briatore |LEGGI

Robbie Williams, inglese, di 44 e la moglie Ayda Field, americana di 39 anni, stanno attualmente lavorando insieme per la prima volta, in qualità di giudici di X Factor, insieme a Simon Cowell e Louis Tomlinson e sono più affiatati che mai. Insieme hanno altri due figli, nati da Ayda, Theodora Rose Williams, detta Teddy, di cinque anni, e Charlton Valentine Williams, detto Charlie, di tre anni. Ora c’è anche la piccola Coco in casa Williams. Una scelta, quella della madre surrogata, che è stata giudicata anche dalle più accanite fans di Robbie, che non si spiegano come mai la moglie non abbia portato avanti un’altra gravidanza oppure perché la coppia non abbia preferito un’adozione.

House of Cards 6: il trailer svela il destino di Kevin Spacey |LEGGI

La coppia d’oro si sta divertendo tantissimo lavorando insieme in tv. Per far entrare Robbie Williams in giuria i produttori del programma tv, in onda sul canale britannico Itv, hanno dovuto corteggiare la moglie affinché lo convincesse a partecipare. Chiedendo anche a lei di farne parte… Così Robbie si è convinto e dichiara ogni giorno sui suoi social quanto si stia divertendo nel suo nuovo ruolo di giudice, lavoro che gli ha fruttato un contratto da 10 milioni di sterline.

Roberta Mazzacane