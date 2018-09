Zoe Cristofoli in diretta a Mattino Cinque: “Ho lasciato Fabrizio Corona”

La nuova fiamma dell’ex re dei paparazzi conferma la rottura

Dopo la fine della relazione con Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella, Fabrizio Corona si è visto abbandonato anche dalla sua nuova fiamma, Zoe Cristofoli. L’intesa tra i due, nata in Puglia, dove l’ex agente dei paparazzi trascorreva le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, pare essersi spezzata negli scorsi giorni. Lo ammette proprio la blogger, intervenuta telefonicamente a Mattino Cinque martedì 18 settembre.

La notizia lanciata nel corso dello spazio condotto da Federica Panicucci sulla fine della relazione tra Corona e la Cristofoli è stata confermata proprio da quest’ultima. Alla base della rottura non ci sarebbe solo il messaggio di un’altra donna trovato sul telefono dell’ex re dei paparazzi come ha dichiarato la stessa influencer: “È vero, ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un’altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione.”

“Ci sono tante cose che non mi andavano bene”, continua Zoe. “Cose di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro. Sul messaggio non ho voluto indagare… Non ho visto di chi fosse, mi è bastato leggere poche righe per capire la mancanza di rispetto nei miei confronti”.

Alla domanda di Federica Panicucci se lei fosse innamorata di Corona, la ragazza ha risposto: “Innamorarsi è una parola grande, per innamorarsi bisogna coltivare il sentimento ma lui non ha la capacità di fare questo… purtroppo. Dopo l’accaduto ha parlato con tutti tranne che con me, non mi ha più cercata. Probabilmente non ha le palle. Una seconda possibilità non gliela darei, non esiste la seconda possibilità per me”.