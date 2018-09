Pena ridotta per l’ex re dei paparazzi in tribunale con Carlos

Fabrizio Corona è stato condannato in appello a 6 mesi per i fatti che lo videro al centro della cronaca nell’ottobre del 2016. In quel periodo l’ex re dei paparazzi venne arrestato per gli 1,7 milioni di euro trovati in un controsoffitto della casa di una sua collaboratrice stretta e in due cassette di sicurezza austriache. Il verdetto è per lui una vittoria, visto che la condanna iniziale era di un anno e la pubblica accusa in appello aveva chiesto che scontasse due anni e nove mesi, mentre la condanna è stata di soli 6 mesi. Per festeggiare il dolce momento Corona, uscito dal Palazzo di Giustizia di Milano, si è quindi diretto con il figlio Carlos in una vicina pasticceria.

Prima di uscire, l’ex re dei paparazzi ha però fatto una dichiarazione ai giornalisti presenti. “Dico poche cose perché parlerò in questi giorni. Da quando è scoppiata questa indagine, tutti voi, soprattutto voi, mi avete dato del criminale, del mafioso, di colui che ricicla i soldi sporchi della malavita. Mi sono fatto, dopo tre anni e mezzo di galera e dopo altri 6 mesi, altri 2 anni di galera, per un totale di 6 anni di galera. Oggi mi assolvono, mi danno 6 mesi (giusto perché non mi potevano assolvere) e mi restituiscono anche tutti i soldi, Tutti quanti, quando parlerete di me, di tutti i problemi giudiziari, dovrete farvi un esame di coscienza. Questa vittoria la dedico a mio figlio, Carlos Maria.”

Proprio al Palazzo di Giustizia di Milano è andato in scena il processo d’appello a Fabrizio Corona, che si è presentato di buon mattino accompagnato dal figlio 16enne Carlos. Ben in vista il nuovo tatuaggio che l’ex re dei paparazzi si è fatto fare in testa. La frase è semplice e significativa: “Viva la libertà”. Dopo essere stato condannato a un anno in primo grado, su di lui pendeva il rischio di una condanna a due anni e nove mesi richiesti dalla Procura della Repubblica.

Ma Corona, entrando in tribunale, si era mostrato piuttosto rilassato e davanti ai giornalisti, spiegando: “Oggi sono fiducioso, credo nella giustizia, non ho più paura di niente ormai, vivo alla giornata e cerco di godermi gli affetti più cari”. Il reato che gli era stato contestato è quello di intestazione fittizia di beni, mentre la Procura aveva chiesto di archiviare l’accusa di appropriazione indebita.

I fatti contestati si riferiscono alla vicenda che vide Corona al centro della cronaca quando l’ex re dei paparazzi, dopo il nuovo arresto dell’ottobre 2016 per gli 1,7 milioni trovati in un controsoffitto della casa di una sua collaboratrice stretta e in due cassette di sicurezza austriache, riuscì ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza cautelare e la condanna ad un anno per illecito tributario.

Corona aveva mostrato di essere fiducioso, dunque, spiegando: “Ma perché mi arrestano per un processo fiscale per il quale avevamo già trovato un accordo con la Procura?”. Nel corso del processo il suo legale ha fatto notare che Fabrizio “è una persona affettuosa e brava che deve fare i conti con la pressione continua che ha addosso per farlo sembrare un delinquente.” E ha aggiunto: “Certe misure di protezione sono applicate ai mafiosi”.

Si è ribadito poi che quei soldi “sono frutti dei servizi realizzati dalle società, non da Corona, e sono state finanziariamente regolarizzate. Lo sfruttamento dell’immagine di Corona, non serve un processo per capire questo, non sono frutto di attività illecite. È un reato fiscale che non richiedeva 16 mesi di galera. Non è un reato di intestazione fittizia”.

Ancora, nel corso della mattinata, il legale ha aggiunto: “Abbiamo combattuto, ci siamo comportati con correttezza e abbiamo pagato 12 milioni di Euro in tasse in 8 anni e dite che questo è evasione fiscale? Quando si trattava di intestazione fittizia (un appartamento) lo abbiamo ammesso e accettato”. Corona si è mostrato conciliante nei confronti dei giudici e ha preso la parola per dire: “Volevo soltanto chiedere scusa alla Corte per i miei momenti di rabbia”.