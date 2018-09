Fabrizio Corona: “Quando il processo sarà definitivo farò la guerra.”

Le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi a Mattino Cinque

Lunedì 24 settembre Fabrizio Corona, ospite in studio a “Mattino Cinque”, trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci, ha commentato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che il venerdì precedente ha ridotto da un anno a sei mesi di carcere la pena per cui era imputato per un illecito fiscale e per intestazione fittizia di beni.

Corona dichiara: “Sono arrabbiato e voglio giustizia. Quando sarà finito questo processo, quando sarà definitivo, chiederò i danni alla Boccassini, chiederò i danni ai poliziotti che mi hanno arrestato, farò azioni civili, azioni penali, farò tutto quello che potrò fare. Non è che adesso sto calmo perché lavoro, perché ho i soldi, perché posso fare quello che voglio. No! Appena avrò la sentenza definitiva farò la guerra perché, quei due anni di vita e quello che hanno fatto a mio figlio, io non me lo dimentico. Non mi dimentico quello che ha fatto quel poliziotto e come è stata condotta l’indagine da quella questura”.

Fabrizio Corona è stato condannato in appello a 6 mesi per i fatti che lo videro al centro della cronaca nell’ottobre del 2016. In quel periodo l’ex re dei paparazzi venne arrestato per gli 1,7 milioni di euro trovati in un controsoffitto della casa di una sua collaboratrice stretta e in due cassette di sicurezza austriache. Il verdetto è per lui una vittoria, visto che la condanna iniziale era di un anno e la pubblica accusa in appello aveva chiesto che scontasse due anni e nove mesi, mentre la condanna è stata di soli 6 mesi.

Prima di uscire, l’ex re dei paparazzi ha però fatto una dichiarazione ai giornalisti presenti. “Dico poche cose perché parlerò in questi giorni. Da quando è scoppiata questa indagine, tutti voi, soprattutto voi, mi avete dato del criminale, del mafioso, di colui che ricicla i soldi sporchi della malavita. Mi sono fatto, dopo tre anni e mezzo di galera e dopo altri 6 mesi, altri 2 anni di galera, per un totale di 6 anni di galera. Oggi mi assolvono, mi danno 6 mesi (giusto perché non mi potevano assolvere) e mi restituiscono anche tutti i soldi, Tutti quanti, quando parlerete di me, di tutti i problemi giudiziari, dovrete farvi un esame di coscienza. Questa vittoria la dedico a mio figlio, Carlos Maria.”