Elena Santarelli: “Nonostante tutto, sono una donna fortunata”

La showgirl torna in tv dopo un periodo difficile



Elena Santarelli ritorna in televisione. La showgirl e conduttrice di Latina sarà opinionista fissa del sabato pomeriggio di Rai 1. Con lei a Italia sì, questo il nome del programma condotto da Marco Liorni che darà spazio alle storie comuni di gente normale, anche Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi, noto al grande pubblico come Platinette.

Elena sta affrontando un periodo non facile. A dicembre dello scorso anno infatti aveva annunciato sul suo profilo Instagram che suo figlio Giacomo soffre di tumore, dichiarandosi pronta a lottare e sottolineando la sua fiducia nella scienza e nella ricerca. Accanto a lei e il piccolo Giacomo anche il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, e la figlia minore della coppia, Greta Lucia.

In un’intervista esclusiva al settimanale F, in uscita nei prossimi giorni, dichiara: “Sono una donna fortunata, lo scriva. Da certe esperienze si esce trasformati: so che non sarò più quella di prima, ma so anche che sono diventata una persona migliore” – ribadisce Elena – “La nostra battaglia non è ancora finita ma siamo molto fortunati: ci siamo accorti che Giacomo non stava bene prima che succedesse il patatrac. La parola tumore fa paura ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini.”

Elena Santarelli prosegue dunque con la forza e la dolcezza che aveva dimostrato fin dall’inizio. Forza per cui ringrazia la sua famiglia e le altre mamme di bambini malati con cui si trova inevitabilmente a contatto durante le visite in ospedale. Non si è mai chiesta “perché proprio a me” anzi afferma: “Guardo le altre mamme in ospedale con me. Non solo quelle che hanno figli più gravi del mio, ma anche quelle che non abitavano a Roma e per trasferirsi vicino all’ospedale dove fanno le terapie hanno lasciato tutto”

Se la forza rimane la stessa, cambia il suo atteggiamento sui social. L’opinionista ha infatti deciso di non condividere più foto dei suoi figli sui social, per proteggerli. Decisione presa dopo aver scoperto della malattia di Giacomo.