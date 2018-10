Bohemian Rhapsody: il biopic sui Queen arriva in anteprima mondiale

È iniziato il conto alla rovescia per i fan dell’iconica band

Sono passati ormai 8 anni dall’annuncio di Brian May, membro dei Queen, circa l’arrivo di un film sulla band e, in particolare, su Freddie Mercury. A ricoprire le vesti di quest’ultimo in “Bohemian Rhapsody” è Rami Malek, pluripremiato attore per la serie tv Mr. Robot. “È stato complesso per me entrare nei panni di Freddie Mercury”, ha dichiarato il giovane attore. “non un peso, non un onere ma sicuramente la natura quasi mitologica di Freddie ha fatto sì che lui significasse davvero tanto per tutti, che divenisse un’icona musicale senza tempo”.

La pellicola verrà proiettata in anteprima mondiale il 23 ottobre 2018 alla Wembley Arena di Londra. È proprio lì che si tenne il celebre concerto Live Aid dei Queen, votato come il migliore di tutti i tempi. La visione della pellicola sarà aperta al pubblico e i proventi andranno alla Mercury Phoenix Trust, un’organizzazione che combatte l’AIDS in tutto il mondo. A partire dal 2 novembre 2018 il film sarà poi distribuito nelle sale cinematografiche americane.

Il biopic sul frontman dei Queen arriverà in Italia invece il 29 novembre. Tuttavia sarà possibile, per gli impazienti fan italiani della band, vedere l’anteprima mondiale di Bohemian Rhapsody anche in patria. Il 23 ottobre, infatti, nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima mondiale della pellicola, con una proiezione in diretta dal Red carpet della Wembley Arena di Londra.

Il film ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound rivoluzionario. I registi Bryan Singer e Dexter Fletcher approfondiscono tanto i periodi più cupi della storia della band, come la crisi causata dallo stile di vita sregolato di Mercury, quanto quelli più epici, come la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, quando Mercury, afflitto da una gravissima malattia, condusse la band in una delle performance più grandiose della storia del rock. La pellicola, che vede Rami Malek nei panni di un carismatico Freddy Mercury, cementa l’eredità di una band che è sempre stata più di una famiglia e che continua ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica.