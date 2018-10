Il 13 ottobre tornano i protagonisti del sabato pomeriggio

Sabato 13 ottobre su Rai 1 Marco Liorni conduce un altro attesissimo appuntamento di Italia Sì. Al suo fianco Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Tre “saggi” della televisione, tre personaggi che attraverso i loro commenti accendono il dibattito e la curiosità dei telespettatori, sia a casa sia in studio. In ogni puntata portano in video la loro umanità, che in poche settimane ha conquistato il pubblico di Rai 1.

Anche questa settimana saranno molte le storie protagoniste a Italia Sì. Tra gli ospiti Micol Picchioni, conosciuta nelle piazze italiane come come “l’arpista che balla”. Lasciata dietro di sé l’esperienza nelle orchestre sinfoniche, dove è stata diretta da maestri di importanza mondiale come Riccardo Muti, ha deciso di far ascoltare la sua musica ad un pubblico molto più vasto. Dalla musica all’amore, in un’altra storia un uomo confessa il tradimento che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Non mancheranno storie di attualità, come quella di una donna che, dopo aver buttato la spazzatura in un luogo non idoneo, si è vista recapitare a casa, proprio dal sindaco, una multa salata e il sacchetto dei rifiuti da lei gettato. Si parlerà poi del tema sempre complesso dello sfratto, per capire meglio quali leggi tutelano i cittadini in queste situazioni. Non solo persone comuni ma anche personaggi noti salgono sul podio. A raccontare di sé e della propria vita privata sarà infatti Nathalie Guetta, interprete molto apprezzata nella serie Don Matteo.

Da non perdere infine lo spazio dedicato all’avventura, nell’interessante racconto di una persona in partenza per una missione impossibile: la conquista del Polo Sud. L’ambizione è poi il sentimento che spinge un uomo con voce da soprano a tentare l’occasione della vita sul palcoscenico più famoso d’Italia, quello del Festival Sanremo. Cosa spinge una persona ad impersonare il proprio supereroe preferito? Italia Sì entrerà anche nel fantastico mondo dei “cosplayers”. E restando in tema di mondi paralleli si parlerà del linguaggio dei segni, per scoprire il cuore stesso delle parole.