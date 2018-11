L’ex attrice passerà le festività con la madre in Norfolk

Tutti abbiamo potuto osservare l’umiltà, la semplicità, la dolcezza e la modestia di Doria Ragland al matrimonio della figlia Meghan Markle con Harry di Cambridge, lo scorso maggio. Nonostante tutti gli scandali e i pettegolezzi pre-nozze che si erano abbattuti sulla famiglia della sposa (il padre aveva orchestrato delle paparazzate per guadagnare qualche soldo ed era stato escluso dell’evento), Doria era lì per sua figlia, commossa e sorridente davanti agli occhi del mondo intero.

E mentre Harry e Meghan conquistano i cuori degli inglesi mostrandosi innamoratissimi e pronti ad allargare la famiglia (il loro royal baby arriverà in primavera), sembra che Doria abbia conquistato la Regina Elisabetta, che avrebbe deciso di invitarla a passare le festività natalizie con la Famiglia Reale Inglese. Un gesto di rispetto non solo verso Doria ma anche verso l’americana Meghan che, a differenza di Kate Middleton, non ha vicino a sè nessun membro della sua famiglia e per di più sta affrontando la sua prima gravidanza.

Secondo il Daily Mail, Doria starà a Sandringham House (una residenza di campagna della Regina) in Norfolk per tutta la durata delle festività. Lei e la Regina Elisabetta si erano già incontrate poco prima del matrimonio reale, quando, in compagnia dei futuri sposi Harry e Meghan, le due donne avevano preso un tè e si erano prese del tempo per conoscersi un po’ prima del grande evento. In questo loro primo incontro avrebbero anche discusso del padre di Meghan, decidendo appunto di non invitarlo al matrimonio.

Harry e Meghan sono appena tornati da un impegnativo viaggio di lavoro in Australia. Per l’ultimo giorno del Royal Tour in Nuova Zelanda la Duchessa di Sussex ha indossato una gonna Givenchy che ha fatto molto parlare. Si tratta, infatti, di un capo che colpito a una certa angolazione dalla luce del sole risulta trasparente e che ha fatto pensare a tutti che Meghan è molto simile a Diana, la madre di Harry, che giocava con le regole del protocollo e le piegava a suo piacimento.