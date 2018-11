Salmo a Rolling Stone: “Dopo quest’anno mi voglio fermare”

“Non ho mai studiato regia in vita mia, è la volta buona che comincio”

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, il rapper sardo numero 1 in classifica, si racconta per la prima volta fino in fondo a Rolling Stone. La rivista musicale, con il suo nuovo album Playlist alle porte, gli dedica la cover in edicola dall’8 novembre e dà sfogo al rapper, tra il suo orgoglio hardcore, l’odio per il razzismo, la depressione, l’invito a X-Factor e il desiderio di smettere un po’ di fare musica per dedicarsi allo studio della regia.

Inizia parlando del suo ultimo disco: “Ci sono dentro elementi nuovi e classiconi, c’è una grande varietà di temi e suoni. Per me è una Playlist, appunto, quindi ognuno ci può trovare dentro quello che vuole”. Salmo si è chiesto per anni cosa fosse il rap e ora ha finalmente la risposta: “È una chiacchierata al bar con gli amici. Grazie alle commistione tra rap e pop ora molti di noi scrivono per farsi capire da tutti”. Poi, parlando di trap, aggiunge: “La versione italiana rende decisamente meno. Il fatto è che questi ragazzini diventano famosi a vent’anni, senza aver mai sparato né imparato a rassettare il letto. Ma sul palco sei solo con le tue strofe e devi essere preparato; altro che money, money”.

Renato Zero annuncia a sorpresa l’uscita di Alt in Tour | LEGGI

Elton John omaggia Aretha Franklin, la Regina del Soul | SCOPRI

Riferendosi al secondo brano di Playlist, 90 Minuti, dove dice “aprono i conti, ma chiudono i porti”, il rapper finisce inevitabilmente a parlare di politica: “Quello non è un pezzo schierato, ho solo cercato di fotografare l’Italia media. Quello che mi manda fuori di testa sono i ragazzini che dicono ‘che grande Salvini’ e mi scrivono in privato che sono delusi perché ho infamato il loro idolo. Io sono sempre stato dalla stessa parte, sono loro che non hanno capito un ca… Non puoi stare con Salvini e ascoltare hip hop, non è giusto. Strappa le mie magliette, brucia i CD. Oppure riflettici su, e cambia la tua idea”.

Michael Bublé: “Non mi ritiro”, e annuncia il prossimo album Love | LEGGI

Riferendosi a X-Factor, rivela invece: “Ero tentato, perché mi sono divertito, ma ho detto di no, come ho fatto anche con Sanremo in passato. Ho sempre avuto la fissa di farcela da solo, senza la radio e la tv. Magari in futuro, chi lo sa”. Ora Salmo è infatti pronto per una nuova sfida: “Sono stati sei anni vissuti intensamente e dopo quest’album mi voglio fermare. Voglio smettere un po’ con la musica, imparare la dizione, approfondire il discorso della regia. Non ho mai studiato in vita mia, è la volta buona che comincio”. Tre anni fa, il padre l’ha aiutato nel momento più duro della sua vita: “Un giorno mi sono detto: allora è questa la depressione. Vado da mio papà, che a 72 anni ha un fisico che fa spavento perché da giovane faceva body building. Mi riempie di frutta e beveroni, mi fa allenare duro. In casa per sei mesi, mi riposavo, non mi drogavo e non ascoltavo musica. Dopo qualche tempo ho visto le costole sparire, il mio corpo era come se fosse sbocciato”.