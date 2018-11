Firenze Rocks 2019: annunciati gli Smashing Pumpkins per il 13 giugno

Insieme alla band di Billy Corgan anche i Tool

Il Firenze Rocks è un festival di musica rock che si svolge ogni anno in Toscana, più precisamente a Firenze, al Parco delle Cascine alla Visarno Arena. Nei suoi tre anni di vita la manifestazione musicale, che dura più giorni e viene fatta di solito all’inizio dell’estate, ha ospitato artisti internazionali del calibro di Placebo, Aerosmith, Eddie Veder, System of a Down, The Kills, Foo Fighters, Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne e Iron Maiden.

Si può immaginare l’impazienza degli appassionati nel sapere di chi sarebbe stato il turno quest’anno. Come un lento stillicidio, negli scorsi mesi sono stati annunciati diversi performer: i primi ad essere confermati sono stati i The Cure, seguiti da un ospite un po’ inusuale per l’ambiente, il cantante inglese Ed Sheeran, e infine sono stati annunciati anche i Tool. Poche ore fa, un altro grande annuncio: insieme ai Tool, nella giornata del 13 giugno, ci saranno anche gli Smashing Pumpkins. Ancora nessuna notizia, invece, sulla giornata del 15 giugno. I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale dell’evento.

La band statunitense degli Smashing Pumpkins (attualmente composta da Billy Corgan, James Iha, Jeff Schroeder e Jimmy Chamberlin) è in attività dal 1988 e ha segnato il panorama del rock anni ’90 con i suoi 9 album, tutti di successo. Negli anni ’90, più precisamente nel 1997 e nel 1998, gli Smashing Pumpkins hanno anche vinto due Grammy per la Best Hard Rock Performance, prima con Bullet with Butterfly wings e poi con The End Is The Beginning Is The End. Quest’anno il 16 novembre, dopo 4 anni di inattività, uscirà il loro decimo album “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”. La band ha anche annunciato che tornerà in studio per un altro disco, con uscita prevista a fine 2019.

Non è certo la prima volta che gli Smashing Pumpkins si esibiscono nella penisola italiana. La band statunitense, infatti, in occasione del tour mondiale nel 2018 organizzato per celebrare i 30 anni di carriera, aveva fatto una tappa sold out a Bologna lo scorso ottobre.