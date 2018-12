Elya: disponibile su tutti i digital store l’omonimo album d’esordio

Dal 7 dicembre anche in tutti i negozi

Da venerdì 30 novembre è disponibile su tutti i digital store, e da venerdì 7 dicembre nei negozi, Elya (K1 Records/Warner), l’omonimo album d’esordio del cantautore veneto. L’album contiene 13 brani scritti e prodotti dallo stesso Elya. È un progetto versatile ed eterogeneo, in cui si mescolano tutte le influenze musicali che fanno parte del mondo del cantautore. È un disco anche maturo e artigianale, in cui l’artista si è messo in gioco in prima persona.

Dall’8 dicembre Elya presenterà questo suo nuovo progetto con quattro speciali appuntamenti dal vivo. “Elya – dichiara il cantante in merito all’album -raccoglie 13 pezzi di un mosaico che si è costruito da sé, nel tempo, nato dalla necessità di raccontare e di creare ambienti comodi per i miei sensi. Ogni brano ha il suo mondo, il suo modo di porsi, e lo fa con totale libertà. Si trovano la periferia in cui sono cresciuto, i locali che sono solito frequentare, il male e il bene che una distanza sa generare, il desiderio di riscatto. I Beatles, David Bowie, Lucio Dalla, Lucio Battisti sono alcuni dei miei ossessivi ascolti quotidiani anche durante la scrittura della maggior parte di questi brani. Questo mio disco è la prima pagina di un libro”.

Elya è un giovane cantautore originario di Monselice (PD). Fondatore e leader della band Attika, che viene selezionata nel 2012 da MTV New Generation con il brano Non arrenderti e il cui videoclip è stato finalista dell’Identità Film Festival e proiettato al cinema Trevi. Il singolo è stato trasmesso da importanti emittenti radiofoniche (Radio Deejay) e televisive (TG1). Particolarmente significativa è stata la partecipazione al Human Right’s Tour, in collaborazione con Amnesty International, in cui la band ha condiviso il palco con artisti come Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi e Chiara Canzian. Il secondo singolo estratto dall’album di debutto Verde, vince il Festival Show (2013), dove la band durante il tour affianca artisti di calibro nazionale e internazionale come Max Pezzali, Arisa, Nomadi, Max Gazze’, Simona Molinari, Serebro ed, Elen Levon.

Nel 2016 Elya intraprende un percorso solista. Dopo la partecipazione a The Voice of Italy nel 2016, duetta con Max Pezzali sul palco di Piazzola sul Brenta (PD) durante il Max Tour, cantando L’universo tranne noi. Ad ottobre dello stesso anno pubblica il singolo Evelyn, prodotto da Max Pezzali, Claudio Cecchetto, Pier Paolo Peroni e Davide Ferrario. Ad aprile 2017 esce il singolo Che bella che sei, a luglio dello stesso anno il brano Ho conosciuto Paolo, presentato al Pistoia Blues Festival dove Elya è stato opening act di Tom Odell. Il brano è stato trasmesso anche da Radio 105. Il 30 Maggio 2018 è premiato dalla SIAE e dalla Nazionale Italiana Cantanti, durante la partita del cuore presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, come Artista emergente dell’anno.