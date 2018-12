Jovanotti: Oh, vita!, l’album e il dvd del concerto in un unico box

Il 30 novembre uscirà Oh, live!

Con 600 mila persone e 67 date del tour, Lorenzo live 2018, è stato un grande tour che ha lasciato un ricordo bellissimo in ognuno. Per far rivivere le emozioni di quelle serate a chi c’era e per far vedere cosa si è perso a chi non c’era 🙂 il 30 novembre è uscito Oh, live!, un box che contiene, oltre a Oh, vita!, l’album prodotto da Rick Rubin, anche il dvd del concerto. La regia è di Leandro Emede con le immagini dello show che ha avuto un successo straordinario in Italia e in Europa.

Oh, live!, in una confezione speciale tutta d’oro massiccio, a dodici mesi esatti di distanza dall’uscita di Oh, vita! (1 dicembre 2017) raccoglie un periodo artistico favoloso, un anno di grandi soddisfazioni e di emozioni, e introduce un nuovo capitolo ancora una volta ‘sorprendente e avventuroso’ che presentato a Milano.

“E’ stata una cavalcata pazzesca lungo tutto il paese – racconta Lorenzo- Ho incontrato un’Italia bellissima, incinta di nuova vita e soprattutto danzante, ballerina…mamma mia quanto ci siamo divertiti!”.

Oh, vita! È Il quattordicesimo album di Jovanotti, ed è composto da 14 canzoni prodotte da Rick Rubin e registrate tra Villa Le rose di Firenze e i leggendari Shangri La studios di Malibu, miracolosamente rimasti intatti durante il recente incendio nell’area che ha devastato ogni cosa anche molto vicina, addirittura confinante, con lo studio.

L’album è un’opera unica che a 30 anni da Jovanotti for President, ha rappresentato per lui un nuovo inizio. Nel disco è contenuto anche Chiaro di luna, il nuovo singolo attualmente in rotazione, già certificato oro e in vetta alle classifiche streaming sulle piattaforme digitali, che sta conquistando le playlist di tutti gli utenti.

Il video è stato girato ad Asmara, in Eritrea, dove molti anni fa un altro Lorenzo Cherubini, il nonno di Lorenzo, aveva fatto il camionista, in quel periodo passato alla storia come Africa orientale Italiana. Prestissimo sarà disponibile un documentario girato da Lorenzo e da Yonas Tesfamichale nei giorni di riprese del video: il pubblico scoprirà cose che stupiranno.

Oh, live! contiene il video integrale del Salone delle Feste di Lorenzo live 2018: dal meraviglioso cartoon di Jova/Don Chisciotte firmato da Manuele Fior (il grande fumettista italiano che per la prima volta si è cimentato con il mondo dell’animazione) alle oltre trenta canzoni eseguite dalla strepitosa band; dalle scenografie alle luci e a tutte le sorprese visual pensate per ciascuna delle hit della scaletta fino ad arrivare al dj set di Lorenzo in consolle. Uno show unico, a 360 gradi, uno spettacolo immersivo, avvolgente, che ha stupito con un allestimento unico, sorprendente, completamente nuovo.

Nelle 67 date dell’incredibile Lorenzo live 2018, Jovanotti è salito sul palco accompagnato da una band di musicisti straordinari: Saturnino (basso), Riccardo Onori (chitarra), Christian Rigano (tastiere e synth), Franco Santarnecchi (piano e fisarmonica), Gareth Brown (batteria), Leo Di Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (trombone), Jordan McLean (tromba), Matthew Bauder (Sax).

Lontano da tutti gli stereotipi musicali , Oh, live! È una special edition che si compone della libertà, della vivacità e della passione di Oh, vita! insieme alle emozioni uniche e straordinarie di Lorenzo live 2018.

Eccezionalmente per questa occasione, per tutti coloro che non utilizzano il supporto fisico, Polydor ha inserito in ogni copia di Oh, live! un codice univoco con cui poter vedere lo show online accedendo alla piattaforma www.lorenzolive2018.it

Per ciascun codice sarà possibile accedere alla piattaforma con due diversi device.