Miss Italia lancia l’inedita coppia Facchinetti – Leotta. Le novità

Tutte le curiosità sull’edizione 2018 di Miss Italia

La finale di Miss Italia quest’anno si rinnova, mantenendo intatti alcuni degli elementi che ne hanno decretato negli ultimi anni il successo su La7. Primo su tutti, la formula delle ‘33 miss’ che snellisce e scandisce meglio le varie fasi dello show. Abbiamo così un’apertura da Gran Galà con la presentazione delle 33 miss che progressivamente si riducono a 15, poi a 10, a 5, quindi a tre, a seguire a 2 e infine ne rimane una sola: Miss Italia 2018.

In tutte le fasi, salvo quella del passaggio da 10 a 5 candidate, votano sia la Giuria Artistica sia il pubblico tramite il Televoto: 894100 da telefono fisso, 4770471 via SMS. Valore del voto: 50% e 50%. Per la scelta delle 5 miss vota solo la Giuria, che esprime palesemente la propria preferenza. Nelle sfide, vince la miss che ottiene almeno tre voti su cinque.

Francesco Facchinetti, conduttore dello show per il terzo anno, è affiancato da Diletta Leotta, volto nuovo per il concorso ma già affermata nel campo della radio e della televisione. Grande musica sul palco di Miss Italia. dove si esibiranno dietro alla consolle gli Ofenbach, il duo di dj deep house e dance pop francese, con un medley dei successi “Be Mine” e “Katchi”, mentre insieme al cantante svedese Benjamin Ingrosso, in anteprima mondiale, presenteranno il brano “Paradise”. Si continuerà a ballare con Fred De Palma e Ana Mena sulle note della loro hit “D’estate non vale”; Elodie, invece, canterà insieme a Michele Bravi e Guè Pequeno “Nero Bali”, l’altro tormentone estivo premiato con il disco d’oro. Proprio in questi giorni il rapper italiano è in uscita con il suo uovo album “Sinatra” di cui proporrà un estratto.

Le Semifinali televisive vengono invece proposte come un docureality per raccontare in modo cinematografico, con un linguaggio nuovo, le storie delle protagoniste di Miss Italia. È un’anteprima speciale, in onda domenica alle 20:30 su La7, prodotta da Infront Italy, nuovo partner del concorso, ed è presentata da Carolina Di Domenico, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, volto nuovo per Miss Italia, apprezzata dal grande pubblico in tante occasioni, molte delle quali legate a Sanremo, come l’ultimo “Dopo Festival” insieme a Edoardo Leo o tre puntate di “Perché Sanremo è Sanremo”. Conduttrice della parte web di “The Voice” su Raidue e di “Dottori in prima linea” su La7, Carolina Di Domenico è stata tra gli interpreti di “Un medico in famiglia 8” e ha recitato anche per il grande schermo.

“Per noi – spiega il vicedirettore di La7 Gianluca Foschi – Miss Italia è un piccolo gioiello che, ogni anno, si incastona nella settimana di lancio di tutto il palinsesto della stagione. Siamo arrivati alla nostra sesta edizione e di anno in anno siamo cresciuti molto. Per quest’edizione, infatti, abbiamo pianificato due prime serate contigue, domenica e lunedì, e in simultanea anche su La7d. Un posizionamento e una proposta compatta che pensiamo dia la giusta enfasi alla programmazione di questa apertura di stagione per i nostri spettatori”.

Patrizia Mirigliani ricorda gli insegnamenti di suo padre, e rinnova la stima nei confronti delle ‘sue’ ragazze, “tutte di alto livello, sempre all’altezza della situazione, uno spaccato della nostra meravigliosa gioventù, la maggior parte della quale è impegnata nel volontariato”; e aggiunge: “Per noi la bellezza deve essere sempre associata agli aspetti sociali”.

Sulla a scelta dei conduttori Patrizia Mirigliani spiega: “Facchinetti è stato riconfermato perché ci piace tantissimo come conduttore di Miss Italia. È fresco, giovane ma è anche come dire ‘istituzionale’. Ha una storia importante ma anche famigliare, quindi rappresenta già il mondo dello spettacolo, però è riuscito a trovare il suo spazio in questo mondo e lo troviamo un ragazzo adorabile, amico delle miss e molto per bene. Diletta è una ex miss che è venuta alle prefinali. È una ragazza talentuosa e in età da Miss, quindi ben venga Diletta”.

Francesco Facchinetti, parlando di Diletta Leotta sottolinea: “Voglio fare questo viaggio insieme a una donna: Diletta Leotta, l’ho voluta fortemente quando è stata proposta come ospite ho detto subito che mi sarebbe piaciuto averla come co-conduttrice e quindi che l’unione faccia la forza e che soprattutto lei sia una interessante per la televisione. Uno dei pochi rari casi di persona giovane, quindi al di sotto dei 30 anni, che riesce a fare un percorso televisivo e penso sia una delle poche che tratti la televisione così come dev’essere trattata, ossia come un vero e proprio mestiere. Per cui sono contento e non vedo l’ora di vederla sul palco acconto a me”.